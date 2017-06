Politik Freudenberg

09.06.2017

In Freudenberg wurden Unterschriften zugunsten eines Radwegs zwischen der Gemeinde und Amberg gesammelt. Das Staatliche Bauamt wies darauf hin, dass eine erneute Planungsänderung wegen eines Radwegs den für 2018 vorgesehenen Ausbau der Staatsstraße 2399 definitiv gefährden würde.

Gemeinde nicht tangiert

Zahlreiche Projekte

(sche) Bürgermeister Alwin Märkl informierte die Mitglieder des Gemeinderats bei dessen Sitzung über einen Gesprächstermin mit den Initiatoren der Unterschriftenaktion und die Reaktion der Behörde. Sorge bereite dem Gemeindeoberhaupt, dass die seit 1985 bestehende Allgemeinpraxis mit Beendigung der kassenärztlichen Tätigkeit von Dr. Reiner Albrecht schließt. Die Gemeinde habe daher in Zusammenarbeit mit Albrecht und dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit eine Werbemaßnahme für die Nachfolge des Arztes gestartet.Gegen den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik-Freiflächen-Anlage" der Gemeinde Ebermannsdorf erhob das Gremium keine Einwände. Keine Bedenken hatte es auch bezüglich der Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Schmidgaden.Der Landkreis bezuschusst derzeit über eine Leader-Förderung die Anbringung von Schildern mit Hausnamen. Eine Tafel kostet 60 bis 70 Euro, der Zuschuss beträgt 60 Prozent. Der Gemeinderat beschloss, ebenfalls Geld beizusteuern. Der Antragsteller sollte aber einen pauschalen Eigenanteil von zehn Euro übernehmen.Die Bundesnetzagentur hat in den vergangenen Monaten die Planungen für die Stromtrasse Südostlink vorangetrieben. Aus dem Verlauf geht hervor, so die Feststellung von Bürgermeister Märkl, dass das Gemeindegebiet von Freudenberg nicht tangiert wird.Auf Nachfrage von Mathias Demel (FW) teilte Geschäftsleiter Christian Kätzlmeier mit, dass nach einer Verkehrsschau mit der Polizei das Schild "Anlieger frei" im Ortsteil Immenstetten entfernt wurde. Die Trasse ist als Ortsstraße im Straßen- und Wegeverzeichnis geführt.Eine positive Zwischenbilanz zog Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer von der Arbeitsgemeinschaft Obere-Vils/Ehenbach (AOVE) mit ihren neun Mitgliedsgemeinden, zu der auch Freudenberg gehört. Sie schilderte dem Gemeinderat die vielseitigen Aufgaben und Projekte der AOVE. So wird durch Anpassung der Wege an die technischen Anforderungen einer modernen Landwirtschaft das Kernwegenetz optimiert. Lobenhofer stellte die Projekte der AOVE-Bürgersonnenkraftwerke GmbH, der AOVE Bio Energie eG sowie der AOVE Bürger Energie eG vor. Als problematisch beim Betrieb der Wärmenetze erachtete Lobenhofer den sinkenden Ölpreis und die Reduzierung des Wärmepreises.Die Geschäftsführerin erläuterte die Eckpunkte des integrierten Klimaschutzkonzepts und gab einen Einblick in die Projekte "Gewässerentwicklung" und "Alt werden zu Hause" sowie die neue Initiative "Interkommunaler Archivpfleger". Im sozialen Bereich wird eine Seniorenumfrage für alle Bürger ab dem 60. Lebensjahr gestartet.Lobenhofer wies auf einige Projekte hin, die mit Leader-Fördermitteln bezuschusst werden. Des Weiteren sollen Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der Öko-Modellregion und der Metropolregion Nürnberg umgesetzt werden.