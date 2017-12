Politik Freudenberg

13.12.2017

In seiner letzten Gemeinderatsitzung 2017 gibt Bürgermeister Alwin Märkl einen Rückblick auf das Jahr. Er verweist auf die großen Herausforderungen der Kommune und die Weichen die hierfür gestellt wurden. Die Arbeit im Gremium bezeichnet er als respektvoll und stets ziel- und problemorientiert.

Die Fraktionsvorsitzenden Peter Göbl (CSU), Gerhard Dotzler (SPD) und Johann Gebhard (FW) würdigten die gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, der Verwaltung und den Außendienstmitarbeitern.Gebhard merkte an, dass für 2018 endlich eine Lösung für die Wasserversorgung gefunden werden müsse. Ferner sollte die Bauleitplanung hinsichtlich der Schaffung von Bauplätzen im Gemeindebereich weiter forciert werden.Der Bayerische Gemeindetag bietet die Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung für die Jahre 2020 bis 2022 an. Dabei kann zwischen Normalstrom oder alternativ 100 Prozent Ökostrom ohne oder mit Neuanlagenquote gewählt werden. Der Gemeinderat beschloss, an der Bündelausschreibung teilzunehmen und per Ausschreibung Normalstrom zu beschaffen. Die Verwaltung wird beauftragt, umgehend die Abnahmestellen im geforderten Datenformat zu aktualisieren.Dem Antrag der Dorfgemeinschaft Schleißdorf auf Bezuschussung der Instandsetzung des Läutwerks in der Dorfkapelle Schleißdorf wurde zugestimmt. Laut Richtlinien wird ein Zuschuss von zehn Prozent der nachgewiesenen Kosten von 3260 Euro gewährt, also 326 Euro.Bei der Einfahrt von der Badstraße in den Vorderen Hochweg in Freudenberg war eine Straßenabsenkung aufgetreten, die auf Schäden im Untergrund hinwies. Für die großflächige Erneuerung des Unterbaus fielen hier Kosten von 15 500 Euro an. Der Haushaltsansatz zum Straßenunterhalt in Höhe von 90 000 Euro wird durch diese Maßnahme überschritten werden. Der Gemeinderat nahm von den angefallenen unabweislichen Kosten Kenntnis und genehmigte diese überplanmäßigen Mehrausgaben, die bei anderen Haushaltsstellen abgedeckt werden.Gerhard Dotzler (SPD) wollte wissen, ob Neuigkeiten zum Radweg zwischen Immenstetten und Hirschau bekannt sind. Hierzu sagte Bürgermeister Alwin Märkl, dass die Planungen, die durch den Landkreis wegen mangelnder Abgabebereitschaft von Grundstückseigentümern ins Stocken geraten sind.Johann Gebhard (FW) erkundigte sich nach dem Baufortschritt beim Forsthaus. Märkl erläuterte, dass derzeit die Dacharbeiten ausgeführt werden.Das Gremium behandelte ferner vorliegende Bauanträge und -voranfragen. Mit der Zustimmung zur Nutzungsänderung eines Kinderzimmers in eine Heilpraktikerpraxis in Aschach weist die Gemeinde darauf hin, dass nach der Garagen- und Stellplatzverordnung der Bayerischen Bauordnung ausreichend Parkplätze bereitzuhalten sind.Bei einem an der öffentlichen Verkehrsfläche Ortsstraße Hainstetten zur Einmündung in die St 2399 geplanten Bauvorhaben kann die Erschließung an die öffentliche Wasserversorgung und Entwässerungseinrichtung nicht gesichert werden. Ob eine Privilegierung nachzuweisen ist, kann von der Gemeinde nicht beurteilt werden. Dem Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinen- und Lagerhalle in Hiltersdorf, die sich bauplanungsrechtlich im Außenbereich befindet, wird zugestimmt. Ein Anschluss an Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung ist nicht erforderlich.