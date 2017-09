Politik Freudenberg

27.09.2017

63

0 27.09.201763

Das Interesse am Erwerb eines Grundstücks in Aschach-Ost ist groß: Für die 20 geplanten Bauparzellen liegen bereits 60 Bewerbungen vor. Wie sich bei einer Infoveranstaltung der CSU Aschach-Immenstetten zeigte, gibt es aber auch kritische Stimmen zu diesem neuen Baugebiet.

Zum (Ab-)wasser Bürgermeister Alwin Märkl präsentierte die geplante gemeindliche Wasserversorgung mit der Bohrung von zwei Brunnen in der Freihölser Senke. Bei der Finanzierung gebe es die Möglichkeiten, die Kosten auf Gebühren oder auf Beiträge umzulegen.



Urteile des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof von 2003 und 2005 ziehen laut Märkl die Einführung des Abwassergebührensplitting zum 1. Januar 2018 in der Gemeinde nach sich. Die Berechnungsbögen zur Flächenermittlung werden den Auskunftspflichtigen zur Überprüfung in den nächsten Tagen zugesandt. Weitergehende Informationen und Hilfe beim Ausfüllen der Unterlagen bietet das Gemeindezentrum (09621/9 21 00) an. Hier ist auch noch bis Freitag, 6. Oktober, ein Informationsbüro eingerichtet. (sche)

Aschach. CSU-Ortsvorsitzender Gerhard Meier hatte Bürgermeister Alwin Märkl drei Themen zur Erörterung vorgegeben: die Aufstellung des Bebauungsplans Aschach-Ost, die langfristige Sicherung der gemeindlichen Wasserversorgung und Informationen zur Einführung der getrennten Abwassergebühr.Überraschenderweise entspann sich eine lebhafte Diskussion zur Ausweisung eines neuen Baugebiets. Märkl bekannte, dass er als Bürgermeister mit der Aufstellung eines Bebauungsplans Neuland betrete. Der Gemeinderat habe fraktionsübergreifend in mehrtägigen Klausursitzungen für das vorgesehene Gebiet ein städtebauliches Konzept erarbeitet.In dem Wohngebiet in Aschach entstehen insgesamt 20 Parzellen für Einfamilienhäuser. Die Planung sieht weiterhin in der Mitte des Areals zwei Gebäude für Geschosswohnungsbau vor, die für kleinere Einheiten und altersgerechtes Wohnen vorgesehen sind. Der Bürgermeister erläuterte die Lage der Grundstücke links und rechts des Panzerwegs und die zulässigen Bauformen. Ein vom ausführenden Architektenbüro angefertigtes Modell sei im Gemeindezentrum Freudenberg anzusehen. Hierbei handle es sich um einen Vorentwurf, eventuelle Anregungen könnten noch berücksichtigt werden.Bei der Versammlung wurden Stimmen laut, die befürchteten, dass durch die Anbindung an die Straße Zum Weinberg der Verkehr zunehmen werde. Der teils fehlende Bürgersteig auf dieser Straße stelle eine Gefahr für die zur Bushaltestelle gehenden Schulkinder und älteren Leute dar. Man werde nach Lösungsmöglichkeiten suchen, versicherte der Bürgermeister. Den Vorwurf, die Aschacher Bürger zu spät in die Planungen eingebunden zu haben, wies er zurück: Entsprechende Bekanntmachungen seien zeitnah in öffentlichen Gemeinderatsitzungen und in der Presse zu erfahren gewesen.Die Größe der Bauparzellen bezifferte Märkl auf 600 bis 800 Quadratmeter, die Kosten hierfür könnten erst nach Ermittlung der Erschließungsgebühren beziffert werden. Über die Reihenfolge, in der die Parzellen zugeteilt werden, entscheide der Gemeinderat. Um Spekulationsgeschäfte vorzubeugen werde es einen Bauzwang geben, kündigte das Gemeindeoberhaupt an. Auf Nachfrage erklärte er, dass gemäß der derzeitigen Rechtslage die Gemeinde keine Möglichkeit habe, Vergabekriterien zu formulieren, um Einheimische zu bevorzugen.