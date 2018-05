Politik Freudenberg

02.05.2018

Seit 30 Jahren wird der Ausbau der Staatsstraße 2399 von Raigering nach Lintach versprochen - aber nicht realisiert. Bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Lintach-Pursruck ist das nun wieder einmal Thema.

Lintach. Über die Hälfte aller Mitglieder konnte der Ortsvorsitzende Peter Göbl neben Bürgermeister Alwin Märkl und dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union, Henner Wasmuth, bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbandes Lintach-Pursruck im Gasthaus Rehaber begrüßen. Göbl berichtete ausführlich vom 71. Vereinsjahr, dem 70-jährigen Jubiläum im vergangenen Oktober und der vergangenen Jahreshauptversammlung.Außerdem erzählte er von einer Kreistagsfraktionssitzung in Lintach, bei der er die schlechte Radweg-Situation in der Gemeinde Freudenberg angesprochen hatte. Themen der fünf Vorstandssitzungen im vergangenen Vereinsjahr waren unter anderem die Neumitgliederwerbung, die Planung einer Landtagsfahrt, die Belebung des Schlossfestes und die Vorbereitungen zum Jubiläum.Am 17. Juli erlebten einige Mitglieder des Ortsvereins den designierten und nun amtierenden Ministerpräsidenten Markus Söder bei seinem Auftritt beim Burschenfest in Raigering. Dabei blies Peter "in seiner Musiker-Rolle Söder mal gewaltig den Marsch". Zur Veranstaltung im politischen März in Lintach konnte neben Bezirksrat Martin Preuß, stellvertretender Kreisvorsitzender Patrick Fröhlich und Märkl auch Harald Schwartz begrüßt werden. Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Im Amberger Kino trafen die drei Vorsitzenden den frisch vereidigten Ministerpräsidenten Markus Söder und es ergab sich die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen.Nach dem Bericht des Schriftführers Tobias Göbl, folgte der von Kassier Michael Schneider, welcher von zufriedenstellenden finanziellen Zahlen des Vereins berichtete. Nach dem Bericht der Kassenprüferin Ramona Beyerlein, folgte die Entlastung des Kassiers und des gesamten Vorstandes einstimmig. Als Delegierte für die Europawahl wurden Peter Göbl und Stefan Beyerlein festgelegt. Als erster Ersatzkandidat fungiert Werner Fruth und als zweiter Hans Schwarz. Johannes Schwarz und Benjamin Weiß wurden für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt.In Märkls Grußwort ging es um den Ausbau der Staatsstraße 2399. Dieses Thema verfolgt die Gemeinde und die Lintacher Bürger seit 30 Jahren. Langsam verliere das Straßenbauamt an Glaubwürdigkeit, da die Termine immer wieder verschoben werden und der Ausbau immer noch nicht begonnen hat - entgegen der Aussagen des Amtes. Thema seiner Rede war unter anderem auch das neue Baugebiet in Aschach, die Wasser- und Brunnenproblematik sowie die Kläranlage.Dann stellte sich der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Henner Wasmuth, vor. Er gab Einblicke in vergleichbare Situationen in seiner Heimatgemeinde Illschwang und gab einige Denkanstöße zum Thema Straßenbau. Im Anschluss wurden in einer allgemeinen Diskussion verschiedene Themen angesprochen und Fragen - vor allem zum Ausbau der Staatsstraße 2399 - gestellt.