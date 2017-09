Mit der SPD-Fraktion auf Gemeindetour

Politik Freudenberg

07.09.2017

9

0 07.09.2017

Die SPD-Gemeinderatsfraktion lud Mitglieder und Interessierte zur Besichtigung verschiedener Bauprojekte im Gemeindegebiet ein. Gemeinderat Rudi Preitschaft erklärte bei der ersten Station die Kläranlage in Etsdorf. Hier informierte er über deren Funktionsweise. Fraktionsvorsitzender Gerhard Dotzler stellte in Aschach in groben Zügen das geplante Baugebiet vor. Zahlreiche Anwohner gesellten sich hinzu und stellten Fragen zu diesem Projekt. Auf dem Rückweg wurde in Lintach der Standort der neuen digitalen Informationssäule am Dorfplatz begutachtet. Zum Ende der gut zweistündigen Veranstaltung gab SPD-Vorsitzender und Gemeinderat Andreas Koch noch Informationen zum "alten Forsthaus" in Freudenberg. Dieses wird aktuell saniert und nach dessen Fertigstellung für einen bestimmten Zeitraum an anerkannte Flüchtlinge vermietet. Das Bild die Gruppe beim Kläranlagen-Termin in Etsdorf mit Ortsvorsitzendem Andreas Koch Fraktionsvorsitzendem Gerhard Dotzler (Fünfter von links) sowie (Sechster von links) Gemeinderat Rudi Preitschaft. Bild: koa