Politik Freudenberg

20.09.2017

Paulsdorf. Die ÖDP fordert eine andere Agrarpolitik. Edith Lirsch sprach in Paulsdorf über die "Flächendeckende bäuerliche Landwirtschaft statt Agrarindustrie 4.0". Die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) ist auch Spitzenkandidatin der ÖDP in Ostbayern.

Zwei Kandidaten

Überschaubare Tierhaltung

Direktkandidat Norbert Peter ist ein gebürtiger Paulsdorfer, Diplom-Volkswirt und selbstständiger Finanzberater. Früher war er bei einer Großbank tätig, wo er die Schattenseiten des Finanzsystems kennenlernte. Als Hauptrednerin betonte Edith Lirsch, Vollerwerbsbäuerin aus Triftern/Landkreis Rottal-Inn, dass die bäuerliche Landwirtschaft von der Großen Koalition mit Füßen getreten werde. Es müsse Schluss sein mit "Wachsen oder Weichen" in der Landwirtschaft: "Wir brauchen eine flächendeckende bäuerliche Landwirtschaft mit vielen Höfen, ob im Haupt- oder Nebenerwerb."Die Agrarpolitik der CSU steuere in die falsche Richtung. Die Zahl der bäuerlichen Familienbetriebe sinke jährlich um drei bis fünf Prozent. Auch der Viehbestand gehe zurück, nicht aber die Überproduktion von Milch. Gleichzeitig vermaisten die Ackerflächen, Grünland werde verdrängt. Für Lirsch die Folge hoher EU-Subventionen. Diese müssten deshalb an Leistungen für die Gesellschaft gebunden werden und nicht, wie bisher, rein an Fläche.Wichtig seien überschaubare Größen in der Tierhaltung. Diese müsse deshalb an die Fläche gebunden sein - mit Futter vorwiegend aus hofeigener Erzeugung. Geflügel- oder Schweinezucht ohne entsprechende Fläche führe zu industrieller Massenproduktion, unter der das Tierwohl leide. Außerdem müsse die Gülle dann auf Fremdflächen entsorgt werden. Dies führe zu zunehmenden Problemen beim Trinkwasser. Lirsch forderte gerechte, faire Preise für landwirtschaftliche Produkte und echten Markteinfluss für Bauern. Enden müssten die Exportorientierung und großen Stallbauprogramme, die nur Abhängigkeit und Verschuldung bedeuteten. Nötig sei eine Kennzeichnung regional erzeugter Produkte, damit der Verbraucher diese gezielt aussuchen könne.