02.11.2017

Das Baugebiet Aschach-Ost soll über die im Süden verlaufende Straße Am Weinberg an das Verkehrsnetz angeschlossen werden. Besorgte Stimmen einiger Anlieger, dass durch den zu erwarteten Baustellenverkehr für sie nicht nur Beeinträchtigungen zu erwarten seien, sondern auch die Straße in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, waren bei einem Ortstermin zu hören.

20 Bauparzellen

Kontrollierte Ableitung

Aschach. Zu der Veranstaltung hatten der CSU-Ortsverband Aschach-Immenstetten und Bürgermeister Alwin Märkl eingeladen. Viele Aschacher waren erschienen und ließen sich von den ausführenden Architekten Martina Dietrich und Stephan Dietrich über den Planungsstand für das 2,8 Hektar große Siedlungsgebiet unterrichten.In dem Wohngebiet entstehen insgesamt 20 Bauparzellen für Einfamilienhäuser. Hier wird die Anzahl der Wohneinheiten auf maximal zwei sowie eine Einliegerwohnung beschränkt. In der Mitte des Gebiets sind zwei Gebäude für Geschosswohnungsbau mit maximal sechs Wohneinheiten pro Haus vorgesehen. Geht man von einem Durchschnitt von drei Personen pro Haushalt aus, werden hier künftig rund 95 Personen leben. Das benachbarte Wohngebiet aus den 70er- und 80er-Jahren sowie die landwirtschaftlichen Hofstellen beeinflussen im Westen und Norden durch ihre Gebäudeformen und -höhen die Ränder des neuen Baugebiets. Die Binnenerschließung erfolgt durch einen verkehrsberuhigten Ring und eine Stichstraße mit Wendemöglichkeit für Fahrzeuge.Unmut äußerten die Anwesenden, dass der Baustellenverkehr über die Straße Am Weinberg geführt werden soll. Bürgermeister Alwin Märkl zeigte dafür Verständnis und sicherte zu, nach Absprache mit den zuständigen Fachstellen den Verkehr nach Norden abzuleiten. Für die Abwasserbeseitigung sind zwei Varianten - Mischwasser- und Trennsystem - grundsätzlich machbar. Die Wasserwirtschaft bevorzugt aber das Trennsystem. Dabei kann das Schmutzwasser aus dem Baugebiet problemlos vom Mischwasserkanal in der Straße Am Weinberg aufgenommen werden. Das Niederschlagswasser aus dem Baugebiet wird in das südlich gelegene Rückhaltebecken geleitet, vorgeklärt und gedrosselt an den Vorfluter Brüllbach abgegeben. Dietrich wies auf eine wesentliche Verbesserung der Niederschlagswasserableitung aus dem offenen Gelände hin. Bisher läuft das anfallende Oberflächenwasser des Hangs über Gräben in den dafür nicht ausreichenden bemessenen Mischwasserkanal Am Weinberg.Durch die künftige Fassung und Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Hangeinzug wird das Mischwassersystem entlastet. Zusätzlich ermöglicht die im Osten zwischen fünf und zehn Meter breite Ortsrandeingrünung, in die ein Entwässerungsgraben integriert wird, eine kontrollierte Ableitung des Niederschlagswassers aus den etwa sechs Hektar landwirtschaftlichen Flächen sowie des anfallenden Drainagewassers. All dies wird über den Graben an den Vorfluter Brüllbach geleitet - eine wesentliche Entlastung des Kanals im Siedlungsbereich.Bei der lebhaft geführten Diskussion sahen die Anwohner durch die Neuansiedlung ihre bisherige Lebensqualität eingeschränkt. Andere erkundigten sich nach den Vergabekriterien der 20 Bauplätze, für die es bereits über 70 Interessenten gibt. Bürgermeister Alwin Märkl verwies auf die nochmalige öffentliche Auslegung der Planungsunterlagern, die von Montag, 6. November, bis Freitag, 8. Dezember, im Gemeindezentrum eingesehen werden könnten.