Politik Freudenberg

29.10.2017

Jubilare gehören dazu

Vorsicht, Hintertürchen!

Mitgliederehrung 50 Jahre



Anton Ertl, Norbert Hofmann, Günther Kastner, Herbert Meier, Hermann Miedl, Arno Mitschke, Michael Plödt, Helmut Prösl, Walter Siegert, Josef Viehauser, Erwin Völkl und Rudolf Weiß



60 Jahre



Hans Essinger, Otto Feldmeier, Andreas Fellner, Lorenz Götz, Gottfried Hankl, Johann Heinzl, Karl Koschemann, Gerhard Pirke und Alois Schlaffer



65 Jahre



Josef Henfling, Hermann Krapf, Karl Floß, Anton Luber, Johann Schertl und Ludwig Zimmer (gfr)

Etsdorf. Deutschland lebe vom aktiven Ehrenamt, betonte Christian Lang, der Bezirksvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, bei der Jubilarehrung im Gasthof Zum Steinköppl. Die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenamtlichen sei eine der großen Stärken der Gewerkschaft. Dort Mitglied zu sein, um berechtigte Interessen durchzusetzen, sei vor 50 Jahren für einen Arbeitnehmer selbstverständlich gewesen, unterstrich DGB-Regionalgeschäftsführer Christian Dietl. Heute dagegen profitiere man von den Errungenschaften der Gewerkschaften, ohne sich groß zu engagieren.Die Ehrung von Jubilaren gehöre zur Geschichte einer Gewerkschaft, betonte Christian Lang. Bereits 1329 habe es den ersten Arbeitskampf in Breslau gegeben, als die Gürtlergesellen oder Messingschlosser ihre Arbeit niederlegten. Gestreikt hätten auch 1389 die Schneidergesellen in Konstanz. Später hätten Arbeitervereine für ihre Zunft gekämpft, ab 1848 dann die ersten Gewerkschaften.Man dürfe sich auf den Lorbeeren der vergangenen Jahre nicht ausruhen, lautete Langs Appell: Es gebe immer neue Themen, für die es sich zu kämpfen lohne - etwa für eine durchgängige Freizeit, die durch die Industrie 4.0 gefährdet sei. Oder für den Mindestlohn im Bauhauptgewerbe. "Wir Gewerkschafter werden seit eh und je angefeindet und für unsere Werte belächelt", sagte Lang - "aber diese Werte für sich in Anspruch nehmen, will jeder".Über die Gewerkschaftsjugend sei er zur Politik gekommen, berichtete MdL Reinhold Strobl. Er hält die Verlängerung der Lebensarbeitszeit für unzumutbar: Niemand könne mit fast 70 Jahren noch am Bau arbeiten. Keine gewerkschaftliche Errungenschaft sei auf ewig gesichert. Aktuell müssten die Arbeitnehmer-Vertreter darauf achten, dass der Mindestlohn nicht über Hintertürchen ausgehöhlt werde, mahnte Strobl.Bereits sein Vater sei Gewerkschafter gewesen, betonte Landrat Richard Reisinger. Und der habe unter Arbeitsbedingungen schuften müssen, die heute undenkbar wären. Die Gesellschaft müsse heute soziale Schieflagen vermeiden, denn das spiele politischem Extremismus in die Karten. Für die Gemeinde Freudenberg gratulierte 3. Bürgermeister Benno Schißlbauer den Jubilaren.