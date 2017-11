Politik Freudenberg

14.11.2017

Die Dorferneuerung Bühl wird erheblich teurer, als ursprünglich angenommen. Das mit der Maßnahme beauftragte Büro UTA-Ingenieure bezifferte die Gesamtkosten vor dem Freudenberger Gemeinderat nun auf 800 000 Euro. Ursprünglich vorgesehen waren knapp 600 000 Euro.

Brücke hat Priorität

Einstige nur bei Brauerei

Freiwillige Leistungen Alljährlich vergibt die Gemeinde freiwillige Leistungen an Vereine und Organisationen sowie Investitionszuschüsse für Kirchen. Der Gemeinderat stimmte folgenden Beträgen zu:



Denkmalpflege: Innenrenovierung der Pfarrkirche Wutschdorf 2000 Euro; Außenrenovierung der Kirche St. Walburga in Lintach 3000 Euro; Pfarrhof Paulsdorf 3000 Euro; Innenrenovierung der Ägidiuskirche Aschach 2000 Euro.



Sportförderung: insgesamt 8000 Euro für SV Freudenberg, SSV Paulsdorf, SV Etsdorf, SG Paulsdorf und SG Pursruck (Aufteilung nach Mitgliedern, Schülern und Jugend).



Förderung der Musikpflege: Männergesangverein Johannisberg 150 Euro, Musikverein Freudenberg 1194 Euro.



Wasserwacht: Ortsgruppe Freudenberg 160 Euro.



Büchereien: Pfarrbücherei Wutschdorf 150 Euro.



Obst- und Gartenbauvereine: Freudenberg-Wutschdorf, Lintach, Etsdorf und Hiltersdorf je 200 Euro, Raigering und Siedlerbund Freudenberg je 100 Euro.



Feuerwehrförderung: für Kameradschaftspflege 1200 Euro für alle gemeindliche Feuerwehren nach Zahl der Dienstleistenden; Reinigungszuschuss 525 Euro für gemeindliche Feuerwehren mit Schulungsräumen.



Investitionszuschüsse für Vereine: SSV Paulsdorf 531 Euro, TC Rot-Weiß Paulsdorf 2281 Euro sowie Freudenberger Bauernbühne 3000 Euro. (sche)

Ursächlich für diese Mehrung sind nach Angaben der Planer einige Maßnahmen, die hinzugekommen sind: die Straßenentwässerung für die Ortskanäle (144 000 Euro), die Deponiekosten (rund 51 000 Euro) sowie jeweils 22 000 Euro für die Straßenbeleuchtung und die Leerrohre für den Breitbandausbau. Der Gemeinderat stimmt in seiner Sitzung dieser Kostenberechnung zu und beauftragte die Verwaltung, den Zuwendungsantrag beim Amt für Ländliche Entwicklung einzureichen. Die finanziellen Mittel werden in den Haushalt 2018 eingestellt.Bürgermeister Alwin Märkl informierte das Gremium über ein Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter bei der Regierung der Oberpfalz. Dabei ging es um die Förderfähigkeit des Ausbaus der Gemeindeverbindungsstraße Witzlricht und eines Teilstücks des Langangerwegs samt Brückenbau. Beide Maßnahmen sind unter bestimmten Vorgaben zuschussfähig. Gemäß den derzeitigen Sätzen würde die Gemeinde eine Förderung von 60 Prozent erhalten. Beide Projekte müssten bis Ende August 2018 bei der Regierung beantragt werden, folglich könnten die Arbeiten frühestens 2019 beginnen. Wegen der schlechten Bausubstanz der Brücke haben die Errichtung der Überquerung und der Ausbau der Zufahrt zu Langangerweg und Pandurenpark Priorität, war die mehrheitliche Meinung der Räte. Die Gemeindeverbindungsstraße Witzlricht soll anschließend im Jahr 2020 saniert werden.Das Gremium gab einem Antrag der Feuerwehr Bühl auf Ersatzbeschaffung für ihren über 50 Jahre altes Tragkraftspritzenanhänger statt. Die Kosten hierfür betragen rund 16 500 Euro, an staatlicher Förderung sind 7400 Euro zu erwarten.Bekanntlich wird bei Fahrten der Linie 59, die in Freudenberg beginnt und endet, die Haltestelle am Gasthaus Wagner in Wutschdorf nicht mehr bedient, da das Rückwärtsfahren für Busse ohne einweisendes Personal nicht mehr erlaubt ist. Der Versuch der Gemeinde, eine Bushaltestelle in der Forsthausstraße einzurichten, ist aus Sicht der Feuerwehr nicht umsetzbar. Künftig ist der Einstieg nur noch bei der Brauerei Märkl möglich. Der Bürgermeister informierte, dass der Zuwendungsbescheid für die Unterstützung des Breitbandausbaus in Höhe von 50 000 Euro eingegangen ist.Nachdem die beabsichtigte Errichtung eines Solarparks im Bereich Etsdorf durch die BD Solarpark GmbH & Co KG aus Burglengenfeld die Belange der Ortschaft nicht berührt, stimmte der Gemeinderat der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans für eine Photovoltaikanlage zu. Keine Einwände oder Bedenken hatten die Räte auch bezüglich der Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Schmidgaden zur Darstellung einer Konzentrationszone für Windenergie.