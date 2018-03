Politik Freudenberg

21.03.2018

Das Baugebiet Aschach-Ost tritt in seine entscheidende Planungsphase. Martina Dietrich vom Büro Stadt und Raum Amberg legt dem Gemeinderat die Grundzüge der Bauleitplanung dar. Baubeginn ist für den 22. Mai 2018, die Fertigstellung für den 10. Mai 2019 vorgesehen.

Vorher Ortstermin Der Kirchplatz in Wutschdorf ist Dreh- und Angelpunkt für die Schülerbeförderung. Aufgrund der dortigen beengten Verhältnisse ist es für die Busse teils sehr schwierig zu wenden, ein Rückwärtsfahren ohne Einweiser ist nicht zulässig. Um diese Gefahrensituation möglichst zu entschärfen, wurde bei einem Ortstermin mit der Verkehrspolizei vorgeschlagen, die Bushaltestelle an die Hauptstraße zu verlegen. Die Schulleiterin hatte sich dazu ebenfalls sehr positiv geäußert, da sich der Schulweg der Kinder leichter gestaltet.



Trotz der Stellungnahmen der Fachbehörden zugunsten einer Verlegung entwickelte sich im Gemeinderat eine lebhafte Diskussion, die darin mündete, dass auf Vorschlag von 2. Bürgermeister Franz Weiß (CSU) das Thema zurückgestellt und die Verwaltung beauftragt wurde, vor der nächsten Sitzung einen Ortstermin anzusetzen. (sche)

Bei der Sitzung konkretisierten Dietrich und das Gremium die Abwägungsvorschläge zu den Anregungen von Trägern öffentlicher Belange. Demnach sind etwa aus Sicht des Immissionsschutzes Luft-Wärme-Pumpen sowie Klima- und vergleichbare Anlagen nur innerhalb von Gebäuden zulässig.Walter Huber von der Breitbandberatung Bayern stellte die Eckpunkte der entsprechenden Förderung vor und nahm Bezug auf die bereits vollzogenen zwei Verfahren in der Gemeinde. Im dritten Verfahren in der Gemeinde Freudenberg (Höfeprogramm) werden alle Ortsteile geprüft, die bisher nicht mit der geforderten Rate von 30 Megabit (Mbit) versorgt werden. Die Markterkundung ist schon abgeschlossen, Sondierungsgespräche mit der Firma Jobst und der Deutschen Telekom wurden geführt. In Vorbereitung auf das anstehende Auswahlverfahren wird Huber die nicht versorgten Orte in Lose zusammenfassen.Die Sanierung der Mittelschule Freudenberg wurde beschränkt ausgeschrieben. Die Arbeiten, die den Schulbetrieb beeinträchtigen, sollen in den großen Ferien ausgeführt werden. Ausnahme ist die Dämmung der Außenfassade. Die Arbeiten sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Der Tierschutzverein bittet die Gemeinden um finanzielle Unterstützung für den Bau eines Tierheims, dessen Kosten auf 2 600 000 Euro veranschlagt sind. Wie Bürgermeister Alwin Märkl anmerkte, soll die konkrete Kostenumlage in der Bürgermeister-Dienstbesprechung geklärt werden.Dem Wunsch der Gemeinde, dass sich die Stadt Amberg an den Kosten der Sanierung des Langangerwegs samt Sanierung der Brücke bei der Greßmühle beteiligt, erteilte der Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt eine Absage. Der Gemeinderat äußerte keine Einwände gegen die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans für das Gewerbegebiet Dürnsricht-Ost.Die Jahresrechnung 2016 wurde im Verwaltungshaushalt mit 7 014 770 Euro und im Vermögenshaushalt mit 5 505 911 Euro Solleinnahmen festgestellt. Die Pro-Kopf-Verschuldung verringerte sich gegenüber dem Vorjahr auf 5336 Euro. Bei den im Herbst anstehenden Landtags- und Bezirkstagswahlen bleibt es bei den bisherigen Stimmbezirken 1 bis 7 sowie den Briefwahlbezirken I und II. Das Gremium benannte Bürgermeister Alwin Märkl zum Gemeindewahlleiter und Geschäftsleiter Christian Kätzlmeier zu seinem Stellvertreter.Nach mittlerweile 16 Jahre Gültigkeit waren einige Änderungen in der Benutzungssatzung für das Freibad Freudenberg notwendig, insbesondere was das Fotografieren und Filmen, die Benutzung der Großwellenrutsche oder den Jugendschutz angeht. Die neuen Regelungen treten zum 1. April in Kraft.