Politik Freudenberg

16.01.2018

16.01.2018

Die Klassenbildung im Schulverbund Unteres Vilstal bereitet mehr und mehr Probleme. Vor allem in Freudenberg gehen die Schülerzahlen zurück. Das Staatliche Schulamt plädiert hier für ein gegenseitiges Geben und Nehmen.

Wie bei der Sitzung des Gremiums zur Sprache kam, war in den vergangenen beiden Jahren insbesondere die Bildung der 5. Jahrgangsstufen an keinem einzelnen der Schulstandorte möglich. Für das Schuljahr 2017/18 wurden schließlich drei 5. Klassen zusammengefügt. Dabei herrschte auch lange Zeit Unklarheit über die Einrichtung einer gebundenen Ganztagsklasse.Wie Bürgermeister Alwin Märkl den Mitgliedern des Gemeinderats mitteilte, fand am Staatlichen Schulamt ein Gespräch mit den beteiligten Bürgermeistern aus Ensdorf, Kümmersbruck und Freudenberg statt. Zielsetzung des Schulverbunds sollte es sein, die Schulstandorte zu sichern, sie sollten mindestens für die kommenden vier Jahre Bestand haben. Dabei sollte an jedem Schulstandort eine 5. Jahrgangsstufe gebildet werden.Die Entwicklung der Schülerzahlen zeigt, dass die Zahl der Schüler am Standort Freudenberg am geringsten ist. Aufgrund von Übertritten droht hier bis zum Schuljahr 2020/21 weiterhin der Verlust der 5. Jahrgangsstufe. Die Gemeinde Kümmersbruck sieht durch den Erhalt von Kleinstandorten wie Freudenberg den gebundenen Ganztag sowie den M-Zug in Kümmersbruck gefährdet. Kleinstandorte hätten einen erhöhten Lehrstundenbedarf, der zulasten größerer Standorte ginge, wird argumentiert.Das Schulamt schlug nun vor, dass der Schulstandort Kümmersbruck in den nächsten Jahren in den Jahrgangstufen 5 und 6 rund zehn Schüler nach Freudenberg abgibt, im Gegenzug sollten ab Jahrgangsstufe 7 die Schüler aus Freudenberg in Kümmersbruck und Ensdorf unterrichtet werden. Im Verbund sollte ein "gegenseitiges Geben und Nehmen" vorherrschen, lautet der Wunsch des Schulamts. Es wurde vereinbart, im Februar eine weitere Sitzung mit allen Rektoren, Sachaufwandsträgern und dem Staatlichen Schulamt abzuhalten.Bei der Bereinigung des Straßen- und Wegebestandsverzeichnisses wurde festgestellt, dass es ein Teilstück des öffentlichen Feld- und Waldwegs Weiher III im Bereich Paulsdorf seit vielen Jahren nicht mehr gibt und der Abschnitt auch keine Verkehrsbedeutung mehr hat. Nachdem die Eigentümer der angrenzenden Grundstücke mit der geplanten Einziehung einverstanden sind, traf der Gemeinderat den entsprechenden Beschluss. Sollte während der dreimonatigen Auslegungsfrist keine Einwände erhoben werden, zieht die Verwaltung den gewidmeten Weg ein.Das Gremium stimmte einer Änderungssatzung zu, die den Aufwendung- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Feuerwehren betraf und auch höhere Gebühren beinhaltet. Keine Einwände gab es gegen den Bebauungs- und Grünordnungsplan Allgemeines Wohngebiet Untere Leite Haselmühl.