Sport Freudenberg

08.04.2018

Kreisliga West Schwandorf

SV Kemnath 1:4 (1:3) NeukirchenTore: 0:1 (10.) Christian Biebl, 1:1 (23., Elfmeter) Manuel Rom, 1:2 (30.) Sebastian Kropf, 1:3 (44.) Marco Bucher, 1:4 (89., Elfmeter) Martin Decker - SR: Josef Baier (Schönthal) - Zuschauer: 100(seb) Legt man die Leistung vom Sonntag als Maßstab an, ist der SV Kemnath fünf Spieltage vor Saisonende weit entfernt vom erfolgreichen Kampf gegen den Abstieg. Trotz sichtbaren Bemühens fand die Heimelf kein Mittel gegen das konstruktive und durchdachte Spiel der Gäste, die einen verdienten Sieg mitnahmen. Schon bald gingen die Neukirchener in Führung, als Christian Biebl eine Ecke per Kopf mit sattem Linksschuss traf und Marco Bucher einen Freistoßabpraller ins Tor beförderte. Die zweite Hälfte plätscherte ohne große Höhepunkte dahin, denn der Gastgeber war zu harmlos und die Gäste waren zufrieden und kontrollierten die Begegnung. In der letzten Minute erhöhte Martin Decker per Strafstoß dann doch noch.