Sport Freudenberg

17.08.2017

2

0 17.08.2017

Pursruck. Die Schützengesellschaft D'Fensterbachtaler veranstaltete wieder einen Sommerbiathlon. Die zahlreichen Teilnehmer in den verschiedenen Altersgruppen zeigten, dass besonders bei den Schülern dieser Wettkampf hervorragend ankommt. Schützenmeister Franz Fruth eröffnete die Lauf- und Schießveranstaltung. Zu absolvieren waren in der ersten Runde fünf Schuss stehend am Schießstand, nach einer kurzen Laufrunde fünf Schuss liegend. Den Abschluss bildeten nach einem Lauf fünf Schuss stehend und ein kurzer Sprint. Für die jüngeren Teilnehmer waren die Laufrunden etwas kürzer und sie schossen mit dem Lichtgewehr. Bei der Siegerehrung gab es Urkunden, Medaillen und Sachgeschenke. Bambini-Klasse: 1. Nele Heinrich, 2. Marie Schneider, 3. Alexander Heldmann; Schüler-Klasse: 1. Felix Heinrich, 2. Andreas Heldmann, 3. Paul Rumpler; Jugend-Klasse: 1. Corinna Donhauser, 2. Simone Heldmann, Johanna Fruth; Damen-Klasse: 1. Jasmin Heinrich, 2. Petra Donhauser, 3. Magdalena Biehler; Herren-Klasse: 1. Sebastian Gebhardt, 2. Günther Rumpler, 3. Daniel Schäffer; Alters-Klasse: 1. Herbert Heinrich, 2. Willi Donhauser, 3. Franz Fruth. Zum Abschluss gab es Bratwürstl und Getränke. Bild: exb