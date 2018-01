Sport Freudenberg

22.01.2018

Paulsdorf. Die Schützengesellschaft Paulsdorf ermittelte ihre Vereinsmeister. Bei der Jugend siegte mit dem Luftgewehr Filiz Türksever mit 361 Ringen. In der Klasse Jugend/Junioren holte sich mit der Luftpistole Zacharias Deierl mit 302 Ringen den Pokal, gefolgt von Andreas Schwarz (249) und Christian Schwarz (240). In der Damen-/Altersklasse Luftgewehr siegte Sigrid Schörner mit 368 Ringen vor Tanja Singer (362) und Susanne Reinwald (351). In Schützen-/Altersklasse errang mit dem Luftgewehr Joachim Baldauf mit 363 Ringen den 1. Platz, gefolgt von Christian Schörner (343) und Gerhard Singer (291). In der Schützenklasse/Senioren Luftpistole schaffte Markus Bechtl mit 371 Ringen den Sieg. Auf den Plätzen folgten Michael Meiler (354) und Siegbert Rühlicke (351).