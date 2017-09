Vermischtes Freudenberg

24.09.2017

"Eheleute, die die Tugend der Liebe leben und die Bereitschaft zur Vergebung und Versöhnung inne haben, strahlen Freude aus. Sie leuchten wie Sterne des Himmels auf der Erde", betonte Pfarrer Moses Gudapati beim Dankgottesdienst in der Pfarrkirche.

15 Paare aus der Pfarrei Wutschdorf und der Expositur Etsdorf waren gekommen, die auf 25, 40 und 50 gemeinsame Ehejahre zurückblicken können. Die lange Zeit des gemeinsamen Weges sei Anlass zur Freude und zum Dank, sagte der Geistliche. Gottes Liebe entfalte und vollende sich in der ehelichen Liebe. Und es sei eine Liebe, die sich nicht am Äußeren festmache, sondern eine heilbringende Liebe, die sich tief im Herzen zweier Menschen zeige."Sie geben als Ehepaare davon ein lebendiges Zeugnis und gehören deshalb zum Freundeskreis Jesu, der sagt: Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe", sagte der Geistliche in seiner Predigt. Moses Gudapati wünschte den Jubilaren noch viele gemeinsame, frohe und gesunde Jahre mit ihren Familien. Gott möge sie begleiten und ihre Liebe im Himmel vollenden, sagte er. Wie einst bei der Hochzeit reichten sich die Jubelpaare die rechte Hand, um ihr Eheversprechen zu erneuern. Dann segnete sie der Pfarrer.Nach dem Gottesdienst trafen sich die Ehejubilare im Pfarrheim zu einem Stehempfang. Pfarrgemeinderatssprecher Hubert Basler sagte: "Ihr seid ein Vorbild für viele Jugendliche und jung verheiratete Ehepaare. Ihr zeigt, dass ein Leben in Liebe und Vertrauen über viele Jahrzehnte in guten und schlechten Zeiten gelingen kann. Darauf dürft ihr stolz und dankbar sein."