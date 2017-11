Vermischtes Freudenberg

Seit 20 Jahren leidet Bettina Bamler an einer schweren Muskelerkrankung. Sie braucht rund um die Uhr Pflege und Betreuung. Vor einigen Wochen ist ein WC-Lift kaputtgegangen, mit dem sie zur Toilette geht. Provisorisch hat die Familien ihn repariert. Einen Ersatz will die Krankenkasse jedoch nicht zahlen. Die AOK schlägt stattdessen einen kompletten Umbau der sanitären Anlage vor.

"Nicht erforderlich"

"Keine Räumlichkeiten"

Auf Stiftungen angewiesen

Etsdorf . Am liebsten sitzt Bettina Bamler auf einem Drehstuhl am Fenster. Von hier aus kann die schwerbehinderte 48-Jährige hinaus auf die Dorfstraße sehen und hat das Grün des Gartens im Blick. Bamlers Enkelkinder hüpfen dann auf ihrem Schoss herum und zupfen die Oma am Pullover. Auf den ersten Blick würde man nicht denken, dass die Frau rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen ist. Möchte sie den Platz wechseln, muss sie der Schwiegersohn hochheben. Alleine ins Bett gehen kann sie ebenfalls nicht. Um im Garten frische Luft zu schnappen, muss sie mit einem Treppenlift ins Erdgeschoss gefahren und anschließend in einen elektrischen Rollstuhl umgesetzt werden. Tochter Jessica Bauer kümmert sich Stunde um Stunde liebevoll mit ihrer Familie um die 48-Jährige.Seit 20 Jahren leidet Bamler unter einer progedienten Muskeldystrophie. "Der Muskel zerstört sich selbst", erklärt die Betroffene. Es sei eine Laune der Natur gewesen, dass ausgerechnet sie eine Krankheit trifft, die weltweit mit einer durchschnittlichen Häufigkeit von etwa 10 Erkrankten auf 100 000 Einwohner angegeben wird. Irgendwann könne es sein, dass sich der Körper soweit selbst zerstöre, dass sie nur noch im Bett liegen könne, sagt sie. Der Verlauf der Krankheit ist von Patient zu Patient völlig unterschiedlich. Die Etsdorferin braucht aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität natürlich einige Hilfsmittel: Pflegebett, Elektrorollstuhl, Schiebe-Rollstuhl, Treppenlift und einen WC-Lift.Jener WC-Lift, der bereits 18 Jahre alt ist, machte vor einigen Monaten Probleme: Damals stellte man fest, dass die Akkus ausgetauscht werden müssen. Einige Hundert Euro hätten diese gekostet, erinnert sie sich. "Die AOK hat anschließend die Kosten dafür übernommen."Doch im August folgte der Gau für die 48-Jährige: Die WC-Brille, die an dem Lift-Mechanismus angebracht war, brach ab. Das Plastik war porös geworden. Es musste eine schnelle Lösung her - also schraubte Bamlers Schwiegersohn die Teile notdürftig wieder zusammen. "Eigentlich erwarten wir jeden Tag, dass diese Konstruktion den Geist aufgibt", fürchtet die Etsdorferin. "Aufgrund der Belastungen werden die Stellen demnächst wieder brechen."Bamler wandte sich daraufhin an ihre Krankenkasse und legte ein ärztliches Schreiben bei. Darin steht: "Die Anschaffung eines WC-Lifts zur Verrichtung der Grundbedürfnisse ist zwingend notwendig, ebenso wie die Übernahme der Kosten." Ein Experte eines Sanitätshauses schaute ebenfalls bei ihr zu Hause vorbei, um sich ein Bild zu machen. Laut Bamler stellte dieser verwundert fest, dass das bisherige, veraltete Modell gar nicht mehr auf dem Markt sei. Dann wartete die 48-Jährige auf eine AOK-Antwort. "Fast jeden Tag habe ich dort angerufen."Ende September bekam Bamler von der Krankenkasse die Ablehnung der Kostenübernahme. "Nach Beurteilung des Medizinischen Dienstes (MDK) ist die Versorgung aus sozialmedizinischer nicht erforderlich." Als sinnvoller würde man eine elektrische Aufsteh- und Umsetzhilfe sowie einen Toilettenrollstuhl betrachten. Der MDK kam nicht persönlich zu Bamler nach Hause, sondern entschied aufgrund der Aktenlage.Um diese Hilfsmittel nutzen zu können, müsste Bamler allerdings gravierende Umbaumaßnahmen vornehmen, erklärt sie. Denn das WC ist nur wenige Quadratmeter groß. Das Zimmer ist gerade so breit, dass die 48-Jährige mit dem Rollstuhl hineinfahren kann. "Für die vorgeschlagenen Hilfsmittel habe ich doch gar nicht die Räumlichkeiten."Also machte sich Tochter Jessica im Internet auf die Suche nach einem Toiletten-Lift. "Ich möchte keine Luxus-Variante haben", relativiert Bamler. Ab 2500 Euro könne man einen Lift bekommen, der dem bisherigen Modell ähnlich ist, sagt sie. "Warum soll ich auch das Haus umbauen, wenn es mit einer anderen Variante funktioniert - und gar am Ende günstiger sein könnte?"Die AOK teilt in einer Presseanfrage daraufhin mit, dass Bamler bei notwendigen Umbaumaßnahmen "einen entsprechenden Antrag auf Unterstützung bei der Pflegeversicherung stellen" könne. Schließlich habe sich die Pflegekasse in den vergangenen Jahren bei Bamler an Kosten für Umbauten beteiligt.2015 musste die Familie das Badezimmer behindertengerecht verändern. Ein niedrig hängendes Waschbecken sowie eine breite und barrierefreie Dusche ermöglichen es der 48-Jährigen, sich mit Hilfe zu waschen. "Damals haben wir nicht daran gedacht, auch die Toilette dort hineinzusetzen. Es hat ja so funktioniert wie es war." Zwar beteiligte sich bei der Umbaumaßnahme die Pflegeversicherung, doch Bamler war auch auf die finanzielle Unterstützung von Stiftungen angewiesen. "Ansonsten könnte sich das ja kein Mensch leisten", sagt sie mit etwas Wut im Bauch."Warum übernimmt die AOK nicht einfach die Kosten für einen ähnlichen Lift?", fragt Bamler verzweifelt. "Er wäre eine Erleichterung - auch für die Kinder, die das Gleiche wie in einem Pflegeheim leisten. Das wird einfach nicht gewürdigt." Sie versteht auch nicht, weshalb die Krankenkasse vor einigen Monaten noch die Kosten zum Austausch der Akkus übernahm, um dann festzustellen - als das Gerät kaputtging - , dass der Lift "aus sozialmedizinischer Sicht nicht erforderlich" ist. Die AOK ließ die Frage gegenüber Oberpfalz-Medien unbeantwortet.Bamler bleibt nun nichts anderes übrig, als Widerspruch gegen die Absage einzureichen. Dabei hat sie sich die Hilfe des Sozialverbands VdK geholt, "wo viele Fälle dieser Art landen", sagt Kreisgeschäftsführer Gerhard Spies. Man übernehme nun für Bamler die rechtliche Vertretung in diesem Verwaltungsverfahren.Bis zu einem halben Jahr könne es nun dauern, dass Bamler wieder eine Antwort der AOK bekommt. Bis dahin muss sie erneut warten.