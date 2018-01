Vermischtes Freudenberg

14.01.2018

0 14.01.2018

Viele Gratulanten geben sich ein Stelldichein zum 85. Geburtstag von Georg Schwab aus Lintach. Immer engagiert, immer fleißig und hilfsbereit, das zeichnet den Jubilar aus.

Lintach. Schwab wuchs als sechstes Kind seiner Eltern Johann und Anna Schwab in Lintach auf und ging dort auch zur Schule. Mit 17 Jahren besuchte er in Amberg die Landwirtschaftsschule. Nach dem frühen Tod seines Vaters übernahm er schon mit 22 Jahren die elterliche Landwirtschaft, die er bis zur Übergabe an Sohn Georg als Vollerwerbslandwirt führte.Seine spätere Frau Anna kannte Georg Schwab bereits von Kindertagen an. Die beiden schlossen 1960 den Bund fürs Leben. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, zur Familie gehören heute sieben Enkel und ein Urenkel.Georg Schwab lag immer das Allgemeinwohl am Herzen. Hervorzuheben ist sein großes Engagement bei der Feuerwehr Lintach, beim Dorf- und Kulturverein Lintach und beim Männergesangverein Freudenberg.25 Jahre lang bekleidete er beim Bauernverband das Amt des Ortsobmanns, 25 Jahre war er als Flur- und Manöverschädenschätzer tätig sowie für zwei Wahlperioden Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Lintach. Beruflichen Erfolg erzielte der Jubilar in der Rinderzucht, er wurde dafür 1992 mit der Dr.-Karl-Sprenger-Gedächtnismedaille ausgezeichnet.Seinen Ehrentag beging Georg Schwab im Kreise seiner Familie, mit Freunden, Verwandten und Vertretern der Vereine. Besonders freute er sich über den Besuch von 2. Bürgermeisters Franz Weiß, Pfarrer Robert Kratzer, VdK-Kreisobmann Peter Beer sowie Johann Schwarz als Vertreter des Lintacher Dorf- und Kulturvereins.