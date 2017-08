Vermischtes Freudenberg

23.08.2017

50

0 23.08.201750

Für ein Vierteljahrhundert hat es nicht ganz gereicht, aber 24 Jahre sind ja auch ein stattlicher Zeitraum: Mit einem bunten Abend im Gasthaus Dotzler, von Herzen kommenden Worten, lustigen Beiträgen und sogar der einen oder anderen Träne haben die Pfarrgemeinden Wutschdorf und Etsdorf ihren Pfarrer Norbert Götz verabschiedet.

Bodenständige Art

Wurzeln geschlagen

Statt Geschenken Spende für Wallfahrt Pfarrer Norbert Götz wurde in Amberg geboren. 1988 weihte ihn der damalige Bischof Manfred Müller im Dom zu Regensburg zum Priester. Nach fünf Jahren als Kaplan in Tirschenreuth trat er 1993 die Nachfolge von Pfarrer Hans Schatz in Wutschdorf an. Einer der wichtigsten Termine im Jahresverlauf war für Götz die Regensburger Fußwallfahrt nach Altötting, immer drei Tage vor Pfingsten. Den mehr als 8000 Pilgern ist er als Geistlicher Beirat bekannt. Götz verzichtete zu seinem Abschied auf Geschenke. Mehr als ein Dutzend Vereine aus der Gemeinde beteiligten sich aber an einer Spendenaktion. Das Geld soll für die Organisation der Wallfahrt verwendet werden. (gri)

Wutschdorf. Stühle mussten herbeigeschleppt werden, die Leute standen sogar noch im Nebenzimmer und im Gang - und das stundenlang. Der Dotzlersaal war übervoll, als Hubert Basler den Abend eröffnete. Der Pfarrgemeinderatssprecher würdigte Götz als Seelsorger, "der die Sprache der Menschen in den Pfarreien Wutschdorf und Etsdorf gesprochen hat". Der Pfarrer sei wegen seinem ausgleichendem Wesen und seiner Bescheidenheit äußerst beliebt gewesen."Gerade deine bescheidene, ja bodenständige Art gefällt den Leuten", pflichtete ihm Bürgermeister Alwin Märkl bei. "Du bist glaubwürdig, weil jeder spürt, dass du hinter dem stehst, was du sagst und tust." Basler und Märkl dankten Götz, dass er zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichbar gewesen sei. "Seelsorgerische Tätigkeit lässt sich nicht in feste Bürozeiten zwängen", sagte Märkl.Weil er einen bleibenden Platz in der Dorfgemeinschaft behalten wird, hat der Heimat- und Kulturverein Freudenberg den scheidenden Pfarrer zum Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Uli Piehler übergab die Urkunde, nachdem sich die Mitglieder aufgestellt hatten, um Götz ein paar selbstgedichtete Schnodahipfln zu singen. Auch die Bauernbühne brachte sich ein. Erstmals seit seiner Erkrankung stand Reinhold Escherl wieder auf der Bühne. Zusammen mit Bernhard Bamler spielte er den Sketch "Das Sonntagsgebot".Für den Pfarrer gab es stehende Ovationen, nachdem er bekannte: "Ich bin ein Wutschdorfer." Er habe gerne hier Wurzeln geschlagen, sagte Götz. Ob es ihm in seiner neuen Pfarrei Waldthurn im Landkreis Neustadt/WN gefällt? "Wennst mal in Wutschdorf gelebt hast, bist verzogn. Dann mogst nimma alles", sagte er dazu. Aus Waldthurn waren Bürgermeister Josef Beimler und Kirchenpfleger Max Kick eigens zur Verabschiedung angereist.Der letzte Sonntagsgottesdienst in St. Martin war besonders gut besucht. Der Kirchenchor unter Leitung von Regina Fibich-Wiesneth sang eine feierliche Hanauska-Messe. Der Kinderchor Do-Re-Mi unter Leitung von Angelika Hirn gestaltete die Messe mit. Viele Besucher blieben nach dem Gottesdienst in der Kirche, um dem Pfarrer noch einmal zu applaudieren.Dank und Anerkennung erntete auch Pfarrhaushälterin Elisabeth Kodalle, die die ganzen 24 Jahre lang an der Seite des Pfarrers stand. Für sie gab es nicht nur lobende Worte, sondern auch eine Reihe von Blumensträußen. Kodalle wird Pfarrer Götz nach Waldthurn begleiten.