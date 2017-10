Vermischtes Freudenberg

26.10.2017

Die Abenddämmerung setzte bereits ein, als ein Notruf die acht Feuerwehren in der Gemeinde Freudenberg erreichte: Eine Personengruppe wurde als im Wald bei Bühl als vermisst gemeldet. An der Suche beteiligten sich 68 Einsatzkräfte.

Glücklicherweise handelte es sich bei dem Geschehen um eine Übung im Zuge der Brandschutzwoche. 2. Bürgermeister Franz Weiß und Kreisbrandinspektor Hubert Blödt beobachteten den Ablauf der Übung.Über Funk beorderte Kreisbrandmeister Armin Daubenmerkl die Wehren zum forstlichen Rettungspunkt AS-2181. Zusätzlich wurde auch die First-Responder-Gruppe Freudenberg alarmiert. Bei einem tatsächlichen Ernstfall hätte man auch noch eine Rettungshundestaffel mit herangezogen. Die forstlichen Rettungspunkte sind Bestandteil der Rettungskette Forst und werden im Falle eines Unglücks für die Ortung des Verunfallten oder die Koordination der Helfer genutzt.Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurden der Zug- und die Gruppenführer zu einer Lagebesprechung zusammengerufen. Die Einsatzleitung hatte inzwischen, unterstützt durch Armin Daubenmerkl, der für den Schutzbereich zuständige Bühler Kommandant Richard Donhauser übernommen. Bei einem Blick in das Kartenmaterial stellte sich heraus, dass eine etwa 30 Hektar große bewaldete Fläche nach den drei Personen abgesucht werden muss.Einsatzleiter Donhauser bildete daraufhin zwei Suchabschnitte. Die Wehren Freudenberg-Wutschdorf, Aschach, Immenstetten und Pursruck sowie die First-Responder-Gruppe leitete Zugführer Peter Meßmann. Das Kommando für den Abschnitts II hatte Gruppenführer Dennis Schubert, hier waren die Wehren aus Lintach, Hiltersdorf, Etsdorf und Bühl eingesetzt. In Suchketten durchkämmten die Feuerwehrleute das Waldgebiet. Während im Abschnitt II nach relativ kurzer Suche zwei Vermisste unverletzt aufgefunden wurden, konnte für den Abschnitt I erst nach dem Start einer weiteren Suchkettenaktion in geänderter Richtung Entwarnung gegeben werden. Allerdings musste die dort aufgefundene Person wegen einer Fußverletzung mit einer Schaufeltrage abtransportiert werden.Nach Abschluss der Übung bedankte sich Einsatzleiter Richard Donhauser bei allen Aktiven für ihren Einsatz. Der Kreisbrandmeister und federführende Kommandant Armin Daubenmerkl zog in der Abschlussbesprechung ein positives Resümee. Lobend erwähnte er die gute Zusammenarbeit der gemeindlichen Wehren. Aufgrund der Eingrenzung des Suchfelds und der Mitteilung über die tatsächliche Anzahl der vermissten Personen sei das Übungsszenario eine sicherlich leichtere Aufgabe gewesen, als sie sich in einem Realitätsfall entwickele.Laut 2. Bürgermeister Franz Weiß habe die Übung erneut bewiesen, dass die Gemeindebürger auf bestens ausgebildete Feuerwehren vertrauen können, die auch die notwendigen Geräte besitzen. Mit einer Brotzeit und Getränken klang die Großübung aus.