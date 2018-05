Vermischtes Freudenberg

Bereits seit 33 Jahren veranstalten die acht Feuerwehren der Gemeinde Freudenberg ihren Florianstag. Der Gedenktag erinnert an den Tod des Schutzpatrons der Feuerwehren, des heiligen Florians.

Lintach. Die Feier findet abwechselnd bei einer der acht Ortswehren statt - diesmal waren die Lintacher die Ausrichter. Nach einem farbenprächtigen Kirchenzug, den der Musikverein Freudenberg gestaltete, nahmen die Wehrmänner am Gedenkgottesdienst in der Kirche St. Walburga teil. Pfarrer Robert Kratzer ging in seiner Predigt auf das Wirken der Wehren ein und erwähnte deren Stellung in der Gesellschaft.Nach dem Gottesdienst eröffnete ein Frühschoppen im Lintacher Kirwazelt den weltlichen Teil der Veranstaltung, den Vorsitzender Tobias Göbl eröffnete und an dem auch die Patenwehr aus Raigering teilnahm. In seinem Grußwort dankte Bürgermeister Alwin Märkl den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Für die Bereitschaft zur ständigen Fort- und Weiterbildung und für den Besuch der Übungen gab es besonderes Lob. "Die Gewissheit, sich auf einander verlassen zu können, ist sehr wichtig. Einer für alle und alle für einen ist das Motto", betonte er. Auch die Bedeutung der Jugendarbeit stellt Märkl heraus.Als ausgeschiedene Feuerwehrführungskraft wurde Werner Fruth geehrt. Er war von 1997 bis 2009 Schriftführer und von 2009 bis 2017 Vorsitzender der Lintacher Wehr und erhielt dafür kleine Präsente. Kreisbrandinspektor Hubert Blödt hob hervor, dass die Feuerwehren laut einer Umfrage von allen Organisationen mit Abstand das größte Vertrauen genießen. "Wie der Schutzpatron, der heilige Florian, wollen auch die Feuerwehren ihren Mitmenschen helfen und diese vor Gefahren schützen", sagte er. Hubert Blödt erinnerte an die im Einsatz gestorbenen Feuerwehrleute. Ehrenmitglied Ulrich Schmid wies auf die kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung der Feuerwehren hin.Die Möglichkeit zu Gesprächen wurde bei der Feier rege wahrgenommen. Der Musikverein gestaltete den Frühschoppen musikalisch.