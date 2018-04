Vermischtes Freudenberg

25.04.2018

Landrat Richard Reisinger händigte bei einem Ehrenabend in Oberleinsiedl Feuerwehrleuten aus Pursruck, Aschach und Freudenberg-Wutschdorf Ehrenzeichen in Gold und Silber des Freistaats Bayern aus. Siegfried Dittrich (Feuerwehr Aschach) und Josef Richthammer (Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf) erhielten die goldene Auszeichnung für 40 Jahre aktiven Dienst. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst ging an Daniela Weiß und Christian Drexler (beide Feuerwehr Aschach) sowie Christian Lindenthal (Feuerwehr Pursruck). Gemeinsam mit Kreisbrandrat Fredi Weiß dankte der Landkreischef den aktiven Brandschützern aus der Gemeinde Freudenberg für ihr Engagement, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr bereit zu stehen und dem Nächsten zu helfen. Bild: exb