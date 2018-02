Vermischtes Freudenberg

20.02.2018

Jedes Wochenende sieht man sie wieder: die kilometerlangen Staus auf den Autobahnen in Richtung Österreich. Ob Niederländer, Norddeutsche oder die Oberpfälzer - alle wollen sie zum Skifahren ins Nachbarland. Was gibt es auch sonst Schöneres, als im Februar dem Wintersport zu frönen?