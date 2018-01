Vermischtes Freudenberg

Lintach. Dass das Thema Feuer nicht nur Erwachsene angeht, ist nun auch den Zweit- und Drittklässlern der Grundschule Lintach bewusst. Der Brandschutzerzieher der Gemeinde Freudenberg, Tobias Göbl, hat die Schüler besucht und über die Risiken aufgeklärt.

Das Mitglied der Lintacher Feuerwehr machte gleich zu Beginn deutlich: "In bestimmten Gefahrensituationen - nicht nur zu Hause, sondern auch in der Schule - ist es wichtig, zu üben, wie man sich richtig verhält." Vor allem sollte man ruhig bleiben. Das gilt für Lehrkräfte genauso wie für Schüler. Lehrerin Daniela Gottfried hatte im HSU-Unterricht schon wichtige theoretisch Grundlagen gelegt und die Kinder schon einige Zeit auf dieses Thema vorbereitet. In einem Test prüfte nun Göbl das Schülerwissen ab. Unter anderem wollte er wissen, wie man richtig mit einem Stabfeuerzeug umgeht, und wie die Kinder einen Notruf absetzen. "Das Wichtigste dabei ist, dass ihr abwartet am Telefon, damit Rückfragen geklärt werden können." Der Test umfasste 21 Fragen. Die Praxis kam aber auch nicht zu kurz: Mit und ohne Lehrerin übten die Kinder das Verhalten in einem Notfall ein. Danach durften die Schüler ihr Geschick beim Auswerfen von C-Druckschläuchen und von Feuerwehr-Leinenbeuteln üben. Ein Höhepunkt war natürlich auch das Besichtigen des Feuerwehrfahrzeugs.