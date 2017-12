Vermischtes Freudenberg

10.12.2017

10.12.2017

Lintach. Der Umgang mit Kerzen und Feuer ist gerade in der Advents- und Vorweihnachtszeit an der Tagesordnung. Es ist deshalb nicht nur wichtig, dass die Eltern über den richtigen Umgang Bescheid wissen, auch für Kinder sind Kenntnisse zum richtigen Umgang mit dem offenen Licht hilfreich. Einer der Brandschutzerzieher der Gemeinde Freudenberg machte sich dafür in den Kindergarten St. Walburga auf, um dieses Wissen zu vermitteln und das richtige Verhalten einzuüben. Tobias Göbl von der Lintacher Wehr brachte einmal mehr Abwechslung in den Kindergartenalltag. Die je nach Alter getrennten Gruppen übten die Telefonnummer der Feuerwehr spielerisch. Sie setzten Notrufe nach vorgegebenen Beispielen ab, lernten den richtigen Umgang mit Stabfeuerzeugen inklusive des Gebrauchs der Kindersicherung, zündeten unter Anleitung Streichhölzer an, löschten die Kerzen mit verschiedenen Hilfsmitteln und lösten altersbezogene Feuerwehrquizfragen.