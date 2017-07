Vermischtes Freudenberg

Lintach. Auch die Kleinsten im Kindergarten sollen und müssen wissen, wie sie sich im Notfall zu verhalten haben. Deshalb war Brandschutzerzieher Tobias Göbl von der Feuerwehr Lintach im Kindergarten St. Walburga. Je nach Alter, durften sie verschiedene Dinge praktisch üben, wie etwa das Entzünden von unterschiedlich langen Streichhölzern, den richtigen Umgang mit dem Stabfeuerzeug inklusive der Kindersicherungsentriegelung, die Kerzen wieder ausblasen oder beispielsweise mit Wasser ablöschen. Durch das Üben des richtigen Umgangs mit dem Feuer verlieren die Kleinen die Neugierde auf das Zündeln.

Sie erfuhren, wie sie sich im Falle eines Brandes zu verhalten haben. Genauso wichtig ist es jedoch, Kinder zu sensibilisieren und zu schulen, wie man sich in Gefahrensituationen richtig verhält. Durch das spielerische Erlernen der Telefonnummer der Feuerwehr wird schon in jungen Jahren ein wichtiger Grundstein gelegt. Sie trainierten das Absetzen eines Notrufes am Übungstelefon. Dabei lernen die Kinder, dass das Wichtigste ist, am Telefonapparat zu bleiben, damit der Mann oder die Frau der Feuerwehr nachfragen kann, die in dem Notfall wichtig sein könnten. Zur Abrundung durften alle Vorschulkinder die ersehnte Fahrt mit dem Feuerwehrauto unternehmen.