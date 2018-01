Burschenverein überreicht 500 Euro an SSV Paulsdorf

Paulsdorf. Bei der Christbaumversteigerung konnte sich der SSV Paulsdorf neben den Einnahmen aus dieser Veranstaltung über eine weitere Zuwendung freuen. Der Burschenverein Hiltersdorf nahm die Veranstaltung zum Anlass, sich beim Sportverein für das Entgegenkommen bei der Paulsdorfer Kirwa zu bedanken. Burschenvereins-Vorsitzender Thomas Heldmann unterstrich, dass es enorm wichtig war, dass der SSV Paulsdorf nach Ende der Kooperation mit dem Gasthof Aschenbrenner sein Gelände für die Kirchweih zur Verfügung gestellt habe.

Er verwies darauf, dass die Burschen aber auch tatkräftig mitgeholfen haben, die Infrastruktur auf dem Sportgelände zu verbessern. Dies bestätigte SSV-Vorsitzender Albert Aschenbrenner und lobte den Unternehmungsgeist und den Mut der jungen Garde. Sie hätten zur Kirwa ein wunderbares Ambiente auf das Sportgelände gezaubert.Der Burschenverein überreichte einen Scheck in Höhe von 500 Euro als Zuschuss zur Anschaffung eines neuen Rasentraktors. Vorsitzender Albert Aschenbrenner und Finanzchef Hans Bamler nahmen das Geschenk entgegen. Thomas Heldmann kündigte an, dass 2018 von 30. Juni bis 2. Juli die Kirwa wieder an selber Stelle stattfinden werde. Außerdem werden seine Mitglieder den SSV bei der Ausrichtung des Zieleinlaufes des Landkreislaufes tatkräftig unterstützen.