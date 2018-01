Vermischtes Freudenberg

10.01.2018

Kurzweilig war sie, die traditionelle Christbaumversteigerung in Freudenberg, deren Erlös in diesem Jahr dem Sportverein zugute kam. Der Dotzlersaal war brechend voll, die Helfer hatten in den Tagen zuvor kistenweise Spenden zusammengetragen, die die Versteigerer unters Volk brachten.

Zehn Euro wurden im Schnitt für eine Brotzeit fällig - bestehend aus einem Spitzel und einem Paar schwarzgeräucherter Würste. Gerne spendierten die Besucher aber auch ein paar Euro mehr für die Vereinskasse. Der Kracher des Abends war ein Ausflug mit dem "fahrenden Holzstoß", einem selbst gebauten Partymobil von Christian Heil aus Lintach. Um den Zuschlag entbrannte ein Bieterwettstreit, den die ehemaligen Fußballer der ersten Mannschaft mit 230 Euro schließlich für sich entschieden.Nicht nur der eine oder andere Bieter durfte sich freuen, auch für Johanna Müller ging ein Wunsch in Erfüllung. Sie durfte Patrick Meiler und Armin Scharnagel zum Ende der Veranstaltung als Auktionatorin unterstützen und erntete vom Publikum stürmischen Applaus.