Vermischtes Freudenberg

04.08.2017

Lintach. Zur Halbjahresversammlung hatte der VdK-Ortsverband Lintach ins Gasthaus Lukas eingeladen und zahlreiche Mitglieder waren dem gefolgt. Ortsvorsitzender Ludwig Hirn freute sich besonders über die Anwesenheit der Ehrenvorsitzenden Johann Knorr und Georg Schwab sowie von Ehrenmitglied Johann Meier. Die anwesenden Ehrenvorsitzenden nahmen dann sogleich auch die Ehrung von Brigitte Schneider für 20 Jahre Mitgliedschaft vor.

Danach gab Hirn Termine bekannt, etwa Sonntag, 24. September, zum Besuch des Kräutergartens in Schnaittenbach mit Führung. Die Jahresabschlussversammlung wird am Sonntag, 10. Dezember, im Gasthaus Lukas stattfinden.Anschließend referierte Helga Roderer vom Hospizverein Amberg darüber, was begleitetes Sterben bedeutet - etwa, dass Tod und Trauer ein Teil unseres Leben sind. Obwohl alle dies wüssten, sei doch jeder meist unvorbereitet und wolle nicht damit konfrontiert werden. Sterben heiße Abschied nehmen vom Leben, von wichtigen Menschen und von der eigenen Geschichte. Hierbei helfe der Hospizverein den Betroffenen und Hinterbliebenen.Roderer wies auch auf das Trauer-Café hin. Hier könne jeder sich einen Raum für die eigene Trauer schaffen.Im Anschluss konnten alle Anwesenden Fragen und Anliegen direkt mit Roderer besprechen.