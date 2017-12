Vermischtes Freudenberg

Am Anfang steht der festliche Chorsatz "Mache dich auf und werde Licht". Damit eröffnet der Kirchenchor St. Martin in Wutschdorf den Adventsgottesdienst.

Wutschdorf. Die feierliche Gestaltung durch den Chor, unter der Leitung von Chorleiterin Regina Fibich-Wiesneth, endete zur Kommunion mit dem hoffnungsfrohen Lied "In das Warten dieser Welt fällt ein strahlend helles Licht".Pfarrer Moses Gudapati nutzte am Ende die Gelegenheit, um Sängern für langjährige Treue zum Ensemble zu danken. Er sei sehr dankbar, dass der Chor regelmäßig die Gottesdienste mit Liedern bereichere. Auf der Urkunde des Diözesanbischofs stehe der Psalm: "Ich will dem Herrn singen, solange ich lebe, will meinem Gott spielen, solange ich da bin." Der Geistliche bat die Chormitglieder, sich diesen Spruch der heiligen Schrift zu eigen zu machen und weiter mit Freude dem Kirchenchor die Treue zu halten.Gudapati und Chorleiterin Fibich-Wiesneth ehrten Ina Piehler, Claudia Piehler, Edith Bruckschlegl, Marianne Graf, Maria Meiler für zehn und Angelika Hirn für 20 Jahre mit der Pfarreiurkunde. Hubert Basler und Hans-Martin Strobl erhielten für 25 Jahre eine Urkunde und die Ehrennadel des Cäcilienverbandes in Silber; Albert Daucher und Walburga Rupprecht für 30 Jahre die Urkunde des Bischofs. Für 50 Jahre Wirken in der Kirchenmusik wurden Anneliese Basler und Maria Fellner mit dem Bischofs-Ehrenbrief ausgezeichnet.