Vermischtes Freudenberg

28.03.2018

Die Grund- und Mittelschule Freudenberg hat einen neuen Unterstützer: Der Elternbeirat gründete einen Förderverein. Vorsitzende sind Christa Schlagenhaufer und Angelika Hirn-Demleitner. Die Kasse verwaltet Marianne Graf.

Der "Förderverein der Schulen in der Gemeinde Freudenberg" will Projekte bestärken, die den Schülern zugute kommen. Zum Beispiel kann für die Abschlussfahrt der 9. Klasse ein Zuschuss gewährt werden.Der Nikolausbesuch in den ersten Klassen steht genauso auf der Agenda wie ein Ostereiersuchen sowie Dankeschön-Geschenke für die Schülerlotsen oder der Ersatz von Spielgeräten. Außerdem organisiert der Förderverein mehrere Basare im Jahresverlauf, er unterstützt die Lehrer beim Tag der offenen Mittelschule, organisiert am Schulanfang das Abc-Cafe für die Eltern und das Schulfest.Auch Vorträge stehen auf dem Programm des Fördervereins. Den ersten gab es jetzt unter dem Titel "Easy Learning" mit Lerntrainer Franz Probst. Der Mitmachvortrag für Eltern, Schüler und Lehrer zeigte, wie mit einfachen, elementaren Methoden bei jedem Kind die Leistungen deutlich gebessert werden können. Dazu braucht es ein wenig Wissen um die Funktionsweise des Gehirns, gesunde Ernährung, viel Bewegung an frischer Luft sowie die Unterstützung des Elternhauses.