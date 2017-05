Vermischtes Freudenberg

31.05.2017

Lintach. Etwas Besonderes hatten die Kinder zu ihrer Erstkommunion vorbereitet und sich in einem eigenen Standbild mit ihren Hobbys und Freizeitinteressen selbst dargestellt. Bei einem Festgottesdienst empfingen sieben Mädchen und Buben aus den Pfarreien Lintach, Pursruck und Aschach in der Pfarrkirche St. Walburga in Lintach zum ersten Mal die Kommunion. Im Religionsunterricht und in Gruppenstunden hatten sie sich auf diesen Tag vorbereitet. Während des Gottesdienstes erneuerten die Kinder das Taufgelübde, die Eltern trugen auf ihre Kinder ausgerichtete Fürbitten vor. "Die Erstkommunion ist ein bedeutender Schritt im Leben eines Kindes", sagte Pfarrer Robert Kratzer. Für die Musik sorgten Martin Oberndorfer und sein Team. Auf dem Bild (vorn, von links): Alexander Heldmann, Maximilian Birner, Luzie Günther, Anna Koller, Simon Fruth und Louis Höcherl; hinten (von links): Pfarrer Robert Kratzer mit Quentin Öhlerking. Bild: jow