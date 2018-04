Vermischtes Freudenberg

16.04.2018

4

0 16.04.2018

Bühl. Mit 64 Mitgliedern kann die Feuerwehr Bühl auf einer breiten Basis aufbauen. Vorsitzender Stephan Hartmannn hieß im gut gefüllten Schulungsraum zur Jahreshauptversammlung allen voran Armin Daubenmerkl, Kreisbrandmeister (KBM) und federführenden Kommandanten der Gemeinde, sowie Ehrenkommandanten Johann Plößl, die Ehrenmitglieder Norbert Probst, Ludwig Ram, Albert Wendl und Johann Kaa willkommen. Nach dem Gedenken an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder Fritz Herrndobler und Bernhard Birner folgte der Bericht des Kommandanten Richard Donhauser.

Insgesamt rückte die Wehr im letzten Jahr zu drei Einsätzen aus. Außerdem richtete sie einen Brandschutztag mit acht teilnehmenden Wehren unter dem Einsatzstichwort "Zwei vermisste Personen im Waldgebiet" aus. Darüber hinaus wurde die Truppmannausbildung absolviert und am Funklehrgang teilgenommen. Der Ersatz für den Tragkraftspritzenanhänger (TSA) aus den 1960er Jahren wurde Ende letzten Jahres seitens der Gemeinde genehmigt, derzeit läuft die Ausschreibung. Wenn alles nach Plan läuft, kann im September die Abnahme des Leistungsabzeichens bereits mit dem neuen TSA durchgeführt werden. Hier gilt Armin Daubenmerkl für die Unterstützung bei der Ausschreibung besonderer Dank. Mit Claudia Scharf konnte ein neues passives Mitglied gewonnen werden.Stephan Hartmann blickte auf die Veranstaltungen im letzten Jahr zurück. Durch Spenden finanziert, konnte am Feuerwehrhaus ein Automatisierter externer Defibrillator (AED) installiert werden, der im Notfall allen Bürgern zur Verfügung steht. Besonders erfreulich sei das Wiederaufleben einer Damengruppe für Leistungsabzeichen mit dem neuen TSA. Im Zuge der Dorferneuerung wird die Wehr auch das Denkmal an der Loretti-Kapelle erneuern.Nach den Berichten von Schriftführer, Kassier und der einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für ihren aktiven Dienst Matthias Amann (20 Jahre) und Roland Zielbauer (10 Jahre) sowie für die Unterstützung als passive Mitglieder Susanne Pirzer, Tanja Eckl, Christian Wendl und Ehrenmitglied Norbert Probst (alle 25 Jahre).Alwin Märkl dankte für die geleistete Arbeit. Nicht nachvollziehen könne er die Übergriffe auf Einsatzkräfte. Jeder einzelne Feuerwehrler opfere seine Freizeit, um anderen zu helfen. Armin Daubenmerkl gab einen Überblick über die Zahlen der Wehren im Landkreis Amberg-Sulzbach auf. Die Einsätze würden kontinuierlich mehr werden - 1600 waren es im vergangenen Jahr - gleichzeitig sei die Zahl der aktiven Feuerwehrleute um 15 Prozent gesunken. Es werde also jede kleine Wehr und jeder einzelne Helfer gebraucht.