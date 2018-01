Vermischtes Freudenberg

Pursruck. Die Feuerwehr Pursruck hat einen neuem Vorsitzenden: Erich Deichl ist der Nachfolger von Werner Fruth, der im vergangenen Jahr zurückgetreten war. Bei der Jahreshauptversammlung gaben die Ressortleiter vor zahlreichen Mitgliedern ihre Berichte.

Bürgermeister Alwin Märkl schnitt in seinem Grußwort die immer häufiger auftretende Behinderung von Hilfseinsätzen durch Schaulustige an. "Die Gaffer erschweren und behindern die Aktiven bei der Ausübung ihres Rettungs- oder Hilfsdienstes", stellte er fest. Anerkennung galt den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten.Nach einjähriger Durststrecke mit einem kommissarischen Vorstand hat die Wehr wieder einen vollständigen Vorstand mit Erich Deichl als Vorsitzendem und Reinhard Biehler als seinem Stellvertreter. Das Amt der Schriftführung übernimmt Katharina Biehler.Kreisbrandinspektor Hubert Blödt dankte allen, die in einem Ehrenamt tätig sind, besonders aber denen, die zum Schutz der Bevölkerung freiwilligen Dienst leisten. Gute Ausbildung und Übung seien für den nicht immer ungefährlichen Einsatz eine wichtige Voraussetzung, um unbeschadet und gesund wieder heimzukehren.