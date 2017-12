Freude über 800 Euro Spende

Vermischtes Freudenberg

12.12.2017

4

0 12.12.2017

Über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freute sich der Leiter der Jugendhilfestation St. Martin Amberg, Josef Richthammer, als ihm Pfarrer Moses Gudapati und Pfarrgemeinderatssprecher Hubert Basler von der Pfarrei Wutschdorf eine Spende von 800 Euro überreichten. "Der Betrag stammt aus unserem gut besuchten Pfarrfest. Wir wollen damit die Einrichtung bei ihrer segensreichen Arbeit an Jungen und Mädchen unterstützen", so Gudapati. Die Heilpädagogische Tagesgruppe der Jugendhilfestation betreue Jungen und Mädchen, die Schwierigkeiten in der Familie, in der Schule und mit sich und anderen Kindern haben, betonte Josef Richthammer. Er bedankte sich für die finanzielle Unterstützung.