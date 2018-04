Vermischtes Freudenberg

23.04.2018

1

0 23.04.2018

Dass ein besonderer Besuch erwartet wird, zeigt die Fahne an: Die Flagge des Bundesstaates Südaustralien hing vom Sims des alten Backofens in Wutschdorf. Der Heimat- und Kulturverein (HKV) Freudenberg empfing dort seine Freunde aus Adelaide. Bürgermeister Alwin Märkl und HKV-Vorsitzender Uli Piehler hießen die weit gereisten Gäste willkommen. Rudi Espach und Martin Wiederer hatten den Ofen angeschürt.

Organisiert hatte den Besuch Iris Strobl, die in Hirschau geboren und nach Australien ausgewandert ist. Sie leitet mittlerweile die Südaustralische deutsche Vereinigung. "Es ist so schön hier", schwärmte Reinhard Struve vom Bund der Bayern in Adelaide. "Eure Herzlichkeit hat uns schon vor vier Jahren begeistert." 2014 war die Gruppe schon einmal in der Gemeinde zu Gast. Damals gab es einen Empfang im Gemeindezentrum und einen Freundschaftsabend in der Molzmühle. Diesmal stand Brotbacken auf dem Programm, aber auch eine Abendwanderung zur Schmie-Alm. Dort saßen Freudenberger und Australier bis spät in die Nacht gemütlich beisammen.