25.06.2017

Der Fanclub Freimbercha Bayern-Bazis feierte mit seinen Mitgliedern im Sportheim des SV Freudenberg sein 15-jähriges Bestehen. Bei der Veranstaltung wurden auch der Rückrunden- und der Gesamt-Tipp ausgewertet. Der Vorstand nutzte die Gelegenheit, einer wichtigen Gruppe in der Gemeinde für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken und übergab den First Respondern einen Scheck in Höhe von 500 Euro. Stellvertretend für die Ortsgruppe nahm Einsatzleiter Tobias Hirn die Spende entgegen und gab einen Einblick in die tägliche Arbeit der Gruppe. Hirn betonte, dass man das Geld sehr gut für Anschaffungen gebrauchen könne. Vorsitzender Marco Ries fügte an, dass es nicht selbstverständlich sei, in der Freizeit zum Wohl der Bürger zu wirken.