25.06.2017

"Aus den Niederungen des Alltags sind wir heraufgestiegen, um den Geburtstag von Johannes des Täufers, der Jesus voranging und ihm den Weg bereitete, zu feiern." Mit diesen Worten begrüßte Pfarrer Norbert Götz die zahlreichen Gläubigen, die das Patrozinium der Johannisbergkirche mitfeierten.

Am Altar standen neben Götz auch Hans-Peter Heindl als Hauptzelebrant und Festprediger, Pfarrer Hans Hammer, Pater Robert Schmidbauer und Pfarrer Moses Gudapati, der ab 1. September die Pfarrei Wutschdorf übernimmt.Heindl griff in seiner Predigt das Evangelium von der Verkündigung des Engels an Zacharias auf, dass seine Frau Elisabeth einen Sohn gebären werde. Ehepaare, die ein Kind erwarteten, überlegten, welchen Namen sie ihm geben sollten. Diese Gedanken hätten sich Zacharias und Elisabeth nicht machen brauchen. "Gott selber wählte den Namen für ihr Kind: Johannes soll es heißen. Übersetzt bedeutet der Name: Jahwe, Gott hat sich erbarmt."Johannes werde später als Erwachsener auf Jesus zeigen, der von Gott gesandt sei und die tiefe menschliche Sehnsucht nach Heil und Erlösung erfüllen werde. Johannes habe die Menschen zur Buße und Umkehr eingeladen. "Auch uns sagt Johannes der Täufer: Kehrt um und lebt genau so, wie Gott es will. Hört auf sein Wort und nehmt die Einladung zur Buße und Umkehr ernst", lautete die Bitte des Pfarrers am Ende seiner Predigt.Der Männergesangverein Johannisberg unter Leitung von Otto Meier gestaltete die Eucharistiefeier musikalisch mit der Chiemgauer Messe. Ortspfarrer Norbert Götz lud am Schluss des Gottesdienstes die Gläubigen zum Bleiben ein. Dieser Bitte kamen die Bergfestbesucher gerne nach. Sie ließen sich nach der seelischen zur leiblichen Stärkung bei herrlichem Wetter unter den mächtigen Buchen nieder, die an diesem heißen Tag kühlen Schatten spendeten. Man traf sich mit alten Freunden und Bekannten und feierte lange den "Freudenberger Nationalfeiertag", der so ein Tag der Begegnung und des Gesprächs wurde.