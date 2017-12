Vermischtes Freudenberg

03.12.2017

6

0 03.12.2017

"Wenn die Katastrophe kommt, sind wir bereit", so der Slogan der Feuerwehren Bayerns. Daraus resultieren die aktuellen Themen des Wissenstests: "Unfallverhütung in der Jugendfeuerwehr, persönliche Schutzausrüstung und Dienstkleidung". Damit wurden 44 Jungen und Mädchen (im Bild, mit Führungskräften) von sieben der acht Gemeindewehren von ihren Jugendwarten und Kommandanten in mehreren Ausbildungsstunden bei ihren örtlichen Wehren vertraut gemacht. Ihre Kenntnisse wurden in einer überörtlichen Prüfung im Schulungsraum der FFW Freudenberg-Wutschdorf abverlangt. Die Kreisbrandmeister Jürgen Ernstberger und Armin Daubenmerkel waren bestrebt, ihnen die Prüfungsangst zu nehmen. Bürgermeister Alwin Märkl, sein Vertreter Franz Weiß und Jugendbeauftragter Christian Drexler verfolgten das Geschehen. Erfreulich am Schluss: Alle bestanden mit Bravour und freuten sich über eine Brotzeit. Bild: sche