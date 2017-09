Vermischtes Freudenberg

18.09.2017

Mittlerweile haben sie sich von den Strapazen des Wochenendes erholt und das Festzelt abgebaut: Die 28 Freudenberger Kirwaburschen und ihre -moidln blicken auf eine friedliche, stimmungsvolle Kirchweih zurück. Mehr als 3000 Besucher strömten an drei Tagen auf die Märkl-Wiese.

Markenzeichen dieser Kirwa ist die ungeheuere Identifikationskraft für das Dorf: Da saß die 85-Jährige mit ihrem vor wenigen Wochen geborenen Urenkel zusammen, da trafen sich lange getrennte Klassenkameraden wieder, weit weg gezogene Verwandtschaft reiste extra an, Zugezogene schlossen neue Freundschaften - wie etwa Pfarrer Moses Gudapati. Er machte an seiner Gartenhecke gleich einmal Bekanntschaft mit dem Kirwabären.Vier Kapellen spielten auf: Wöidarawöll, die Hammerbachtler Blousn, Rundumadum und Sakrisch. Am Montagmorgen formierte sich aus den Musikanten aus dem Dorf eine zwölfköpfige Truppe, die den Kirwabären den ganzen Tag über durch die Ortschaft begleitete. Höhepunkt war natürlich wieder das Austanzen des Kirwabaums am Sonntagnachmittag, bei dem die Burschen ihre Gstanzln zum Besten gaben. Leider sind die altüberlieferten Schnodahüpfln komplett aus dem Repertoire verschwunden.Kirwachef Stefan Dotzler und seine Burschen hatten die Lage stets im Griff. Ihnen standen rund 160 Ehrenamtliche zur Seite.