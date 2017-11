Vermischtes Freudenberg

10.11.2017

Aschach. Albert Schlaffer ist tot. Im Alter von 85 Jahren starb er am Donnerstag im Klinikum Weiden nach einem Schlaganfall. Seit 1979 lebte der Studiendirektor a. D. in Schirmitz. Er stand 59 Jahre im priesterlichen Dienst der Kirche und war 25 Jahre lang in der Glaubensverkündigung am Kepler-Gymnasium in Weiden tätig. Er half seit seinem Zuzug in der Pfarrei Schimritz/Bechtsrieth seelsorgerisch mit.

Der Heimgegangene stammte aus Aschach. Dort erblickte er am 3. März 1932 das Licht der Welt. Am 29. Juni 1958 erhielt er mit weiteren 43 Mitbrüdern im Regensburger Dom die Priesterweihe. Nach einem feierlichen Empfang feierte der Primiziant sein erstes Messopfer in seiner Heimatgemeinde Aschach, bevor er am 1. August 1958 seine erste Stelle als Kaplan in Wiesau antrat. Von 1960 bis 1968 arbeitete Schlaffer dann als Kaplan in Regensburg-Prüfening.Es folgte ein Referendar-Jahr zur Vorbereitung auf den gymnasialen Schuldienst am Rupprecht-Gymnasium in München. Danach nahm er die Lehrtätigkeit als Religionspädagoge am Kepler-Gymnasium in Weiden auf, an dem er bis zur Pensionierung 1995 ohne Unterbrechung wirkte. Die Anerkennung seiner wertvollen Erziehungsarbeit vonseiten des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst kam in der Ernennung zum Studienrat 1972 sowie zum Oberstudienrat 1976 zum Ausdruck und gipfelte schließlich 1992 in der Ernennung zum Studiendirektor.Am 29. Juni 2008 feierte der ruhige und stets bescheidene Studiendirektor a. D. in seiner Heimatpfarrei Aschach das 50-jährige Priesterjubiläum mit einer großen Anzahl Konzelebranten, darunter auch Pater Albrecht vom ehemaligen Augustinerkloster in Weiden als Festprediger.Der Seelengottesdienst für Albert Schlaffer ist geplant am Samstag, 18. November, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Raigering, danach ist die Beisetzung auf dem Friedhof in Aschach vorgesehen.