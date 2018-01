Vermischtes Freudenberg

15.01.2018

15.01.2018

Einige Ehrungen stehen auf dem Programm bei der Generalversammlung mit Ehrungen der Schützengesellschaft D' Fensterbachtaler Pursruck.

Pursruck. Schützenmeister Franz Fruth blickte auf die vielen Schießveranstaltungen, gesellschaftlichen Termine und weiteren Aktivitäten im abgelaufenen Jahr zurück. Illustriert wurde dies auf einer großen Leinwand mit zahlreichen Bildern aus dem Vereinsleben. Gleich zweimal gab es einen Eintrag in das Goldene Buch der Gemeinde: zum einem für Landesschützenkönig Günther Rumpler, zum anderen für die 1. Mannschaft nach dem Aufstieg in die Bezirksoberliga.Schießleiter Stefan Schadl berichtete über die vielen sportlichen Veranstaltungen im Verein. Unter anderem erwähnte er die Gewinner der Wander- und Jahrespokale sowie die Vereinsmeister. Liesl wurde Anita Heldmann, Schützenkönig Sebastian Gebhard. Bei der Gau- und der bayerischen Meisterschaft war Günther Rumpler wieder sehr erfolgreich.Jugendleiterin Michaela Schäffer berichtete über die Aktivitäten des Nachwuchses. Ein besonderer Höhepunkt war die Teilnahme an der Landesmeisterschaft im Lichtgewehrschießen in Pfreimd. Die Pursrucker Schüler belegten dabei vordere Plätze. Beim Sommerbiathlon zeigte die Jugend sowohl bei der Organisation als auch bei der Durchführung großen Ehrgeiz. Schülerkönigin (aufgelegt) wurde Polina Ullmann, Jugendkönigin Franziska Fruth.Damenleiterin Magdalena Biehler erinnerte unter anderem an die Teilnahme am Gaudamenwanderpokalschießen und am Gauschießen, bei dem Alexandra Heldmann an 4. Platz erreichte. Kassenverwalterin Renate Schäffer sprach von erfreulichen Finanzen und erläuterte detailliert die Ein- und Ausgaben. Der Verein stehe auf gesunden Beinen.Schützenmeister Franz Fruth und Gauschützenmeister Heiner Fraunholz ehrten für 40-jährige Mitgliedschaft Andreas Lorenz, Josef Fruth, Johann Hartinger, Thomas Fehlner und Brigitte McGuire. Fraunholz lobte die große Zahl der teilnehmenden Schüler an der Landesmeisterschaft in Pfreimd.Bürgermeister Alwin Märkl würdigte die sehr vielen sportlichen Veranstaltungen und Erfolge. Der gesellschaftliche Zusammenhalt im Verein sei sehr stark.Schützenmeister Franz Fruth gab einen kurzen Ausblick auf die nächsten Termine des Vereins. So findet am Samstag, 3. Februar, der Faschingsball mit der Band Tropics aus Schmidgaden statt. Das Motto lautet "Musikantenstadl". Am Freitag, 23. Februar, ist wieder ein Preisschafkopf im Vereinsheim.