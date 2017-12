Vermischtes Freudenberg

Lintach. Zu einem Gottesdienst für Ehejubilare hieß Pfarrer Robert Kratzer sieben Paare in St. Walburga willkommen. Während des Liedes "Meine Zeit liegt in Deinen Händen" segnete er die Paare und wünschte ihnen noch viele schöne gemeinsame Jahre bis ins hohe Alter. "Die Ehe ist ein sehr spannendes Projekt, in dem sich die Partner aufeinander einlassen und gemeinsam durch schöne, aber auch schwierige Zeiten gehen", sagte er. Wichtig sei, sich aufeinander verlassen zu können, in guten wie in schlechten Zeiten". Pfarrgemeinderatssprecher Wolfgang Lehnert gratulierte mit einem kleinen Geschenk. An der Feier in der Pfarrkirche nahmen Waltraud und Karl Glöckner (40 Jahre), Brunhilde und Xaver Ram (40), Anna und Franz Demleitner (50), Gabi und Hans Erras (40), Marianne und Erwin Heldmann (50), Renate und Ewald Gebhard (40), Annelies und Franz Weiß (40) teil. Bild: jow