Gutachten nach dem Brand in Paulsdorf

Vermischtes Freudenberg

07.06.2017

52

0 07.06.201752

Gut sechs Wochen nach dem Großbrand in Paulsdorf (Gemeinde Freudenberg) steht jetzt die Brandursache fest. Laut Gutachten des Instituts für Schadensverhütung und -forschung in Bamberg (IFS) ist von einem technischen Defekt an einem elektrischen Schalter auszugehen.

Unmittelbar nach dem Brand war vermutet worden, entsorgte Asche habe das Feuer ausgelöst. „Das trifft nicht zu“, teilte der Brandleider mit. Mittlerweile muss auch die Schadenhöhe deutlich nach oben korrigiert werden. Zunächst gingen die Ermittler von einer Summe in Höhe von etwa 180 000 Euro aus. Der Betrag dürfte sich nahezu verdoppeln. 180 000 Euro stehen allein für den Schaden am landwirtschaftlichen Anwesen, in dem der Brand ausgebrochen war, zu Buche. Weitere rund 150 000 Euro dürften für die Instandsetzung des Nachbarhauses anfallen. Der Landgasthof Aschenbrenner muss auf der Ostseite seine komplette Außenfassade samt Dämmung und Fenster erneuern.