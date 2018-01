Vermischtes Freudenberg

12.01.2018

9

0 12.01.2018

Von Bischof Rudolf Voderholzer handsigniert sind die Exemplare der Regensburger Sonntagsbibel. Zuteil werden sie den Kommunionhelfern und Lektoren der Pfarrei Aschach-Raigering.

Aschach. Beim jährlich stattfindenden Helferessen überreichte Pfarrer Eduard Kroher die namentlich gewidmeten Exemplare. Mit diesem Geschenk würdigt der Bischof die ehrenamtliche Tätigkeiten im liturgischen Dienst.Die Geehrten sind in der Pfarrkirche St. Josef in Raigering und den beiden Nebenkirchen St. Ägidius in Aschach und St. Johann in Krumbach im Einsatz. Frauen und Männer, die an der Teilnahme an der Veranstaltung verhindert waren, erhalten das Buch in den nächsten Tagen.Pfarrer Eduard Kroher nutzte die Gelegenheit, auch allen anderen Pfarrangehörigen, die im vergangenen Jahr in irgendeiner Weise mitgearbeitet haben, zu danken. Die Pfarrei hatte selbst noch weitere Sonntagsbibeln beschafft, so war es möglich, dass auch Interessierte ein Exemplar mit nach Hause nehmen konnten. Trotz des ehrenamtlichen Engagement vieler, gebe es aber einen kleinen Wermutstropfen, sagte der Pfarrer.Gesucht wird jemand oder auch ein Team, der oder das sich ehrenamtlich um den Kirchenschmuck in der Pfarrkirche St. Josef kümmert. Der Geistliche merkte an, dass die Sachkosten natürlich erstattet werden und bat um einen Anruf im Pfarramt (2 31 14). Weiterhin warb Kroher um Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahlen am Samstag und Sonntag, 24./25. Februar. Der Pfarrstatistik ist zu entnehmen, dass im vergangenen Jahr 15 Kinder die Taufe empfangen haben. 18 Kinder durften zum ersten Mal zur Kommunion gehen, zwei Paare empfingen das Sakrament der Ehe. Die Pfarrei nahm 20 Beerdigungen und Urnenbeisetzungen vor.Sechs Pfarrangehörige traten aus der Kirche aus. Das taten auch vier weitere Katholiken, die in der Pfarrgemeinde getauft wurden, jedoch jetzt anderswo wohnen.