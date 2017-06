Vermischtes Freudenberg

22.06.2017

Herzdruckmassage - ihre notfallmedizinische Effizienz steht außer Zweifel. Viele beherrschen diese Technik jedoch nicht, noch mehr haben Berührungsängste. First Responder können sich das nicht leisten und bekommen Hilfe.

(egl) Gerhard Schlosser aus Hohenburg spendet der First-Responder-Gruppe der Feuerwehr Freudenberg-Wutschdorf ein 15 000 Euro teureres Einsatzmittel mit der Typenbezeichnung "Lucas 3". Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Thorax-Kompressionssystem, ein technisches Gerät zur Herzdruckmassage.Über Umwege landete dieses hochwertige notfallmedizinische Einsatzmittel in Freudenberg. Tobias, Hirn, Leiter der First-Responder-Gruppe Freudenberg, nahm die Sachspende begeistert an und freute sich zusammen mit Kommandant Armin Daubenmerkl und der Gruppe sehr darüber. Die Einweisung in die Handhabung fand in den zurückliegenden Wochen statt, an einer Puppe übten die First-Responder-Mitglieder ausgiebig. "Lucas 3" werde bald eingesetzt und damit die Gemeinde notfallmedizinisch wieder ein Stück sicherer, betonte Hirn.Das Thorax-Kompressionssystem dient der Herzdruckmassage, die so den Rettungskräften abgenommen wird. Sowohl am Einsatzort wie auf dem Transport in eine Klinik wird es angewandt. Das Gerät leistet mindestens 100 Kompressionen pro Minute bei einer Drucktiefe von fünf Zentimetern. "Lucas 3" kann schnell angebracht werden und gewährleistet damit eine nur kurze Unterbrechung einer manuellen Herzdruckmassage. Die Akku-Versorgung gewährleistet eine Einsatzdauer von rund 45 Minuten, während einen Menschen nach etwa fünf bis zehn Minuten die Kräfte verlassen.