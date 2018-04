Vermischtes Freudenberg

17.04.2018

Wutschdorf. Am Ende des vergangenen Sonntagsgottesdienstes wurden die ausscheidenden Pfarrgemeinderäte der Pfarrei Wutschdorf feierlich geehrt und verabschiedet. Pfarrer Moses Gudapati und Kirchenpfleger Andreas Schönberger nahmen die Ehrungen vor: Allen voran galt ihr Dank Hubert Basler, der auf stolze 40 Jahre im Pfarrgemeinderat zurückblicken kann. Im Jahr 1978 wurde er in den Pfarrgemeinderat Wutschdorf gewählt und war seit 1990 bis zu seinem Ausscheiden dessen Vorsitzender oder Sprecher. Johanna Müller war zwölf Jahre im Pfarrgemeinderat aktiv, Maria Lorenz-Schrott acht Jahre in denen sie als Schriftführerin fungierte. Andreas Bodensteiner schied nach vier aktiven Jahren aus dem Pfarrgemeinderat aus. Neben einer Ehrenurkunde erhielten die Geehrten auch eine kleine Anerkennung der Pfarrei.