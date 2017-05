Vermischtes Freudenberg

30.05.2017

0 30.05.2017

Das Freudenberger Familienbad nahm den Betrieb auf. Geöffnet ist die Anlage täglich von 9 bis 20 Uhr. Bei Schlechtwetter oder an Regentagen kommen die Schwimmer von 9 bis 11 Uhr sowie von 18 bis 20 Uhr auf ihre Kosten.

Als ersten Badegast konnten Bürgermeister Alwin Märkl und Schwimmmeister Uwe Paul Petra Zimmermann aus Freudenberg begrüßen, die fast täglich das Freibad besucht und eine leidenschaftliche Schwimmerin ist. Märkl lobte Uwe Paul, das Bauhof-Team und die fleißigen Helferinnen, die das gesamte Gelände nach dem Winter wieder in einen ausgezeichneten Zustand versetzt hätten.Die Sanierungsarbeiten gingen in der kalten Jahreszeit weiter. So wurden die Sanitäranlagen im Nichtschwimmerbereich sowie die Herrenduschen erneuert. Die Eintrittspreise blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.Im Einzelnen: Tageskarte: Erwachsene 3 Euro; Jugendliche von 6 bis 18 Jahren, Schüler und Studenten mit Ausweis, Wehrpflichtige, Körperbehinderte (ab 50 Prozent) 1,50 Euro; Feierabendkarte (ab 17 Uhr): Erwachsene 1,50 Euro; Kinder 1 Euro. Zehnerkarte: Erwachsene 22,50 Euro; Jugendliche 13,50 Euro. Saisonkarte: ohne Anspruch auf Ermäßigung für Erwachsene 32 Euro, für Jugendliche 20 Euro; mit Anspruch auf Ermäßigung: Erwachsene 25 Euro, Jugendliche 13,50 Euro. Familienkarte (ab einem Kind): 60 Euro. Die Jahres- und Familienkarten sind bei der Gemeindeverwaltung sowie an der Freibadkasse erhältlich.