Vermischtes Freudenberg

04.01.2018

0 04.01.2018

Die Lintacher Jugendfeuerwehr hat bei den Jugendlichen einen hohen Stellenwert. Das zeigte sich durch die fast vollständige Anwesenheit der Mitglieder zum Jahresabschluss.

Lintach. Kommandant Benjamin Weiß und Vorsitzender Tobias Göbl lobten das große Engagement. Regelmäßig seien die Übungen gut besucht. Beide bedankten sich bei den Jugendlichen für ihre Unterstützung bei den Festzügen oder beim Dorffest.In seinem Bericht ging Jugendwart Philip Haindl auf die vielfältigen Aktivitäten das Jahr über ein. Er lobte die Jugendlichen für den bestandenen Wissenstest und erwähnte die Teilnahme am Kreisjugendfeuerwehrzeltlager. Erfreut zeigte er sich auch vom zweiten Platz bei der Lagerolympiade. Das Schlauchturmfest, bei dem die Jugendlichen die Aufgabe hatten, die Spiele zu leiten, wurde sehr zufriedenstellend gemeistert. Er lobte die ehemaligen Jugendsprecher Andreas Batek und Kassenwartin Lisa Batek für ihre bisherige Arbeit. Neue Kassenwartin ist Leonie Saller. Als Jugendsprecher fungiert künftig Thomas Batek. Zum Schluss gab Philipp Haindl noch einen Ausblick auf die Veranstaltungen 2018. Es stehen unter anderem eine Nachtwanderung im Februar, die Teilnahme an der Bayerischen und Deutschen Jugendspange, eine 24-Stunden-Übung, das Johannisfeuer und das Schlauchturmfest an.