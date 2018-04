Vermischtes Freudenberg

04.04.2018

04.04.2018

Hiltersdorf. Auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres blickte Vorsitzender Herbert Heldmann bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hiltersdorf zurück.

Höhepunkt war das zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein ausgerichtete Dorffest. Als besondere Attraktion wurde zum ersten Mal ein "Spiele ohne Grenzen" ausgetragen, das sehr großen Anklang fand. Auf dem Programm standen auch die Sternfahrt mit der Feuerwehr Kümmersbruck, der Florianstag der Gemeinde, eine Radtour, das Feuerwehrschießen und ein Weinfest. Der Verein hat 163 Mitglieder. Heldmann dankte allen, die ihren Teil zu einer aktiven Dorfgemeinschaft beigetragen haben.Kommandant Markus Schwarz berichtete über die Übungen und Einsätze im vergangenen Jahr. Drei Gruppen legten die Leistungsprüfung "Die Gruppe im Löscheinsatz" erfolgreich ab. Im abgelaufenen Jahr rückte die Feuerwehr zu zwei Großbränden und sechs technischen Hilfeleistungen aus. Dabei wurden 224 Einsatzstunden geleistet.Wie Jugendwart Tobias Heldmann berichtete, nahmen vier Jugendliche an der Truppmannausbildung in Freudenberg teil, ebenfalls vier schafften den Wissenstest. Weiterhin standen die Teilnahme am Eisstockturnier und ein Tagesausflug ins Palm Beach auf dem Programm. Bürgermeister Alwin Märkl dankte dem Verein für seine Arbeit. "Die Feuerwehr leistet einen wichtigen Beitrag zur Dorfgemeinschaft", stellte er fest.