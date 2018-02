Vermischtes Freudenberg

28.02.2018

0 28.02.2018

Viel Lob heimst der Lintacher Verein für Gartenbau und Ortsverschönerung bei seiner Hauptversammlung ein. Der Vorsitzende des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Amberg-Sulzbach, Landrat Richard Reisinger, meinte: "Weiter so."

Lintach. Der Zusammenkunft vorausgegangen war ein Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder des Vereins in der Pfarrkirche in Lintach, den Pfarrer Robert Kratzer zelebrierte.Vorsitzende Melanie Günther erinnerte vor zahlreichen Mitglieder mit Bildern aus den vergangenen vier Jahren an die vielfältigen Aktivitäten des Vereins. Im Besonderen erwähnte sie den großen Erfolg beim Wettbewerb "Obstbäume als Dorfschätze", bei dem der Ortsverein Platz eins in der Wertung "Bürgerliche Obstaktivitäten" belegt hatte.Schriftführer Marco Schönberger wies in seinem Bericht auf die konstante Zahl von 138 Mitgliedern hin. Kassenverwalterin Manuela Stockner informierte über einen Anstieg der Einnahmen und einen insgesamt recht erfreulichen Kassenstand. Die Vorsitzende ging auf das Programm 2018 ein.Einige Mitglieder wurden für ihre langjährige Treue und Verbundenheit zum Verein geehrt. Landrat Richard Reisinger und 2. Bürgermeister Franz Weiß überreichten ihnen Urkunden und Anstecknadeln. Beide betonten die Vorbildfunktion dieser Jubilare. Vorsitzende Melanie Günther und ihre beiden Stellvertreterinnen Tanja Bäumler und Mandy Göbl überreichten Rosen als Dank für die langjährige Unterstützung.Reisinger und Weiß lobten in ihren Grußworten die gute Arbeit des Ortsvereins, der Garant sei für den Fortbestand der Pflanzen- und Tierwelt.VorstandVorsitzende: Melanie Günther Stellvertreterinnen: Tanja Bäumler und Mandy GöblSchriftführer: Marco SchönbergerKassenverwalterin: Manuela StocknerBeisitzer: Kathrin Birner, Nicole Gottfried, Viktor Lerich, Simon Messinger, Anja Rogenhofer, Julia Schneider und Rainer SchlafferKassenprüfer: Matthias Epp und Thomas RogenhoferGerätewart: Robert KollerEhrungen40 Jahre Mitgliedschaft: Sieglinde Daller, Renate Klinger, Edeltraud Knab und Margarethe Neidl25 Jahre: Karlheinz Gebhard, Norbert Gebhard, Karin Knorr und Martha Schadl15 Jahre: Irene Batek und Heinrich Klinger